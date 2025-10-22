باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بالگرد رئیس‌جمهور هند دچار سانحه شد + فیلم

بالگرد رئیس جمهور هند طی بازدید از ایالت کرالا دچار سانحه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  طی بازدید رئیس‌جمهور هند از ایالت کرالا، حادثه‌ای غیرمنتظره برای بالگرد حامل وی رخ داد که بالگرد را زمین‌گیر کرد.

 طبق اعلام رسانه‌های محلی، اقدامات سریع مقامات و همراهان، سلامت او را تضمین کرد.

 

