\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0637\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0647\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u06a9\u0631\u0627\u0644\u0627\u060c \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u200c\u0627\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u062d\u0627\u0645\u0644 \u0648\u06cc \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc\u060c \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u0627\u0646\u060c \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n