باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) چهارشنبه در واکنش به تصویب پیشنویس دو طرح قانونی در کنست رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری و تحمیل حاکمیت بر شهرک «معالیه ادومیم»، این اقدامات را محکوم کرده و آن را "تلاشی آشکار برای عادیسازی شهرکسازی و تحمیل حاکمیت "اسرائیل" بر اراضی اشغالی خواند.
حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که این رأیگیری، "چهره زشت اشغالگری استعماری" را نشان میدهد و "نقض آشکار تمام قوانین و قطعنامههای بینالمللی مرتبط با [کرانه باختری]" است.
این جنبش تأکید کرد که تلاشهای رژیم "اسرائیل" برای الحاق اراضی کرانه باختری "باطل و غیرقانونی" است و حقیقت فلسطینی بودن کرانه باختری را بر اساس تاریخ، قوانین بینالمللی و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ تغییر نخواهد داد.
حماس، رژیم صهیونیستی را مسئول پیامدهای این قوانین اشغالگرانه باطل خود دانست و از سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست تا این اقدام را محکوم کرده و برای "متوقف کردن سیاستهای اشغالگری و پاسخگو کردن آن و سرانش به خاطر جنایات علیه ملت فلسطین و نقض آشکار تعهداتشان در قبال حقوق بینالملل" تلاش کنند.
هیئت عمومی کنست رژیم صهیونیستی (پارلمان) در رأی گیری برای تصویب پیشنویس قانون «اعمال حاکمیت بر کرانه باختری» (الحاق و اشغال رسمی این منطقه) در شور اول با ۲۵ رأی موافق در مقابل ۲۴ رأی مخالف، به آن رای داد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین