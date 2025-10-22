جشنواره انار کازرون، فرصتی برای رونق اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی کازرون با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره انار کازرون در منطقه تاریخی بیشاپور، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای رونق اقتصاد محلی شهرستان است.

او با اشاره به همزمانی فصل برداشت محصول انار با این جشنواره، گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و گردشگری منطقه و تقدیر از زحمات باغداران برگزار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در این مراسم که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، کشاورزان و اصناف مرتبط همراه بود، با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان در تولید انار مرغوب و با کیفیت، تصریح کرد: این جشنواره فرصتی برای جذب سرمایه گذاران منطقه، حمایت از باغداران و ایجاد بازار‌های جدید برای محصولات باغی کشاورزان است.

او اضافه کرد: این جشنواره تنها یک رویداد تفریحی نیست، بلکه یک ابزار توسعه یکپارچه منطقه‌ای است که با پیوند زدن اقتصاد، فرهنگ، کشاورزی و گردشگری باعث تحول پایدار در منطقه کازرون است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون ادامه داد: کازرون با سطحی معادل هزار و ۶۵۰ هکتار و تولید ۴۸ هزار تن به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انار در استان فارس، سهم بسزایی در اقتصاد و اشتغال منطقه دارد.

در حاشیه این جشنواره، برنامه‌های متنوعی از جمله نمایش معرفی ارقام مختلف انار، غرفه محصولات فرآوری شده از انار (رب انار، آب انار وسس انار)، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تغذیه و آفات و برنامه‌های شاد و متنوع برای میهمانان اجرا شد.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

