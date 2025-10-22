معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) از روز یکشنبه ۴ آبان آغاز و در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری پایان می‌پذیرد.

وی تاکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.

سیاره افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: آزمون نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، آزمون دکتری
خبرهای مرتبط
تمدید مهلت ثبت‌نام دهمین آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
آغاز ثبت‌نام دهمین آزمون انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی ایران
آغاز ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری ۱۴۰۵ از ۴ آبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
کلاس‌های سوادآموزی زیرنظر مدیران مدارس ابتدایی اداره می‌شود
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
آخرین اخبار
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
کلاس‌های سوادآموزی زیرنظر مدیران مدارس ابتدایی اداره می‌شود
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
بهترین گوشی ریلمی برای عاشقان عکاسی
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
پذیرش ۱۵ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه تهران؛ علم و مهارت، دو بال پیشرفت دانشجویان
نگرانی دانشمندان از پرتاب ۴۰۰۰ آینه به فضا
وزیر بهداشت: کمبود دارو‌ها را به صورت منظم رصد می‌کنیم
در مسیر جذب دانشجویان بین‌الملل نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات جذب دانشجو هستیم
اعطای بورسیه به ۱۳ دانشجوی بورکینافاسویی برای تحصیل در ایران
مدیریت بحران‌های کشور فناوری‌‍محور می‌شود
دوربینی که با سرعت ۲ میلیارد فریم در ثانیه تصویربرداری می‌کند
نوآوری در درمان ناباروری مردان با تمرکز بر ویرایش ژنی
تدوین «اطلس آسیب‌های دانش‌آموزی» در کشور/ آغاز غربالگری دانش‌آموزان متوسطه در آبان
اپراتور‌ها و مخابرات در کنار هم به توسعه ارتباطات کمک کنند / اجازه ایجاد انحصار داده نمی‌شود
هوش مصنوعی جدید یوتیوب با «جعل عمیق» مبارزه می‌کند
بازی‌های برتر گیم‌کرفت معرفی شدند
اعلام روزشمار هفته پرستار
آیا مصرف سالاد همراه غذا باعث سوءهاضمه می‌شود
ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور
درخشش نام ۸۰ پژوهشگر در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان
اسرار اَبَرسالمندان؛ راز جوانی حافظه در ۸۰ سالگی