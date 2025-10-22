سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال مردان ۲۰ بازیکن را به مرحله جدید اردوی تیم ملی جهت حضور در تورنمنت تونس دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نهمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان از جمعه ۲ آبان ماه در تهران آغاز می‌شود و در ادامه ملی پوشان به تورنمنت بین‌المللی تونس اعزام خواهند شد.

در این راستا، رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی هندبال، برای این مرحله ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند.

علی رحیمی کازرونی، علی پیرزاده اهوازی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، طا‌ها شکوهی‌پور، آرمان رحمانی، محمدمهدی بهنام‌نیا، وحید مسعودی، مصطفی شیرازی‌مقدم، صابر حیدری، سعید علی‌اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی هندبال هستند.

تیم ملی هندبال ایران برای شرکت در بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌شود.