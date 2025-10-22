اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی تمامی رشته‌محل‌های (متمرکز و شرایط خاص) پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی تمامی رشته‌محل‌های (متمرکز و شرایط خاص) پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز ۳۰ مهرماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

متقاضیانی که در پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت‌نام و شرکت کرده‌اند، می‌توانند نتایج پذیرش نهایی در رشته‌های مختلف تحصیلی براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی دوره‌های مذکور براساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش شده و اسامی پذیرفته‌شدگان را که در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته، مشاهده کنند.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه و براساس دستورالعمل مربوط نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

