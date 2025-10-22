باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از محراب تا کارگاه + فیلم

با کارکردن در تعمیرگاه خودرو هم می‌شود پلی میان مردم و محراب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی می بینید از یک تعمیرگاه خودرو در شهر آمل که توسط دو روحانی اداره می‌شود.

 

مطالب مرتبط
از محراب تا کارگاه + فیلم
young journalists club

ماجرای حضور شهید سید هاشم صفی‌الدین در جبهه در دوران دفاع مقدس + فیلم

از محراب تا کارگاه + فیلم
young journalists club

یادواره شهدای طلبه اردکان + فیلم

از محراب تا کارگاه + فیلم
young journalists club

ماجرای روحانی ترکیه‌ای که خودش را ایرانی جا زد تا در دفاع مقدس شرکت کند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مرگ فوتبالیست برزیلی پس از تصادف با گاو! + فیلم
۱۹۹۱

مرگ فوتبالیست برزیلی پس از تصادف با گاو! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
نظامی اسرائیلی با انتشار یک ویدئو، جنایتش را لو داد + فیلم
۱۳۹۰

نظامی اسرائیلی با انتشار یک ویدئو، جنایتش را لو داد + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
اصرار ترامپ برای جا افتادن یک ادعای تکراری + فیلم
۱۰۵۷

اصرار ترامپ برای جا افتادن یک ادعای تکراری + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
بالگرد رئیس‌جمهور هند دچار سانحه شد + فیلم
۹۱۱

بالگرد رئیس‌جمهور هند دچار سانحه شد + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
روزشماری اسارت بانوی ایرانی در مهد آزادی بیان + فیلم
۷۱۱

روزشماری اسارت بانوی ایرانی در مهد آزادی بیان + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.