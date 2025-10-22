آمریکا یک کشتی را با ادعای آنکه مظنون به قاچاق مواد مخدر است در سمت اقیانوس آرام آمریکای جنوبی هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سی‌بی‌اس روز چهارشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده روز سه‌شنبه یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر را در سمت اقیانوس آرام آمریکای جنوبی هدف قرار داده است.

در ماه‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به حداقل شش کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب را داده است که منجر به کشته شدن حداقل ۲۷ نفر شده است.

این حملات بخشی از کمپین ترامپ علیه چیزی است که او آن را تهدید "تروریسم مواد مخدر" ناشی از ونزوئلا و مرتبط با رئیس جمهور آن، نیکولاس مادورو می‌داند.

ایالات متحده در حال افزایش حضور نظامی خود در کارائیب، از جمله ناوشکن‌های موشک هدایت‌شونده، جت‌های جنگنده اف-۳۵، یک زیردریایی هسته‌ای و حدود ۶۵۰۰ نیرو بوده است.

ترامپ هفته گذشته گفت که به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) نیز اجازه داده است تا عملیات مخفی در ونزوئلا انجام دهد.