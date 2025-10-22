جانشین فرمانده کل انتظامی، با اشاره به آخرین بازدید میدانی از مرزهای گلستان از مدیریت مطلوب، فعال و دوستانه مرزهای کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار قاسم رضایی عصر امروز پس از بازدید از مرزهای استان گلستان با کشور ترکمنستان اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی بین مرزبانان درجه یک و درجه دو برقرار است. همچنین تبادل تجاری در پایانه‌ها و دروازه‌های مرزی به صورت فعال در جریان است.

جانشین فرمانده کل ناجا به روابط سازنده با کشورهای همسایه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مرزبانان دو طرف مرز، با دوستی و مودت، امور را مدیریت می‌کنند.

وی با تأکید بر قدرت و امنیت مرزهای کشور، افزود: مرزبانان ما با اقتدار کامل، با مهارت‌های بسیار بالا و آمادگی بسیار خوبی در حال انجام وظیفه هستند. همچنین تعامل و ارتباط بسیار بالایی با همتایان خود در آن سوی مرز داشتند.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنانش به ارتقای زیرساخت‌های مرزی اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه امکانات و فناوری‌های روزی که به ویژه در دو سه سال گذشته در اختیار مرزبانان قرار گرفته است، برای کنترل، پایش و نقاطی که نیازمند توجه بیشتر بوده، به خوبی به کارگیری شده است.

وی، بر نقش بی‌بدیل مرزنشینان تأکید و اظهار کرد: بالاتر از همه این‌ها، آنچه در این سفر مشاهده کردم، اقدامات و تعامل بسیار خوب مرزنشینان در حوزه‌های مختلف بود که نقش کلیدی در پویایی و امنیت مناطق مرزی ایفا می‌کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی افزود: تعاملات مرزی در دو طرف مرز به خوبی در حال انجام است و بازارچه‌های مرزی نیز فعال هستند.

منبع تسنیم