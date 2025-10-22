جانشین فرمانده کل انتظامی، با اشاره به آخرین بازدید میدانی از مرزهای گلستان از مدیریت مطلوب، فعال و دوستانه مرزهای کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار قاسم رضایی عصر امروز پس از بازدید از مرزهای استان گلستان با کشور ترکمنستان اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی بین مرزبانان درجه یک و درجه دو برقرار است. همچنین تبادل تجاری در پایانه‌ها و دروازه‌های مرزی به صورت فعال در جریان است.

جانشین فرمانده کل ناجا به روابط سازنده با کشورهای همسایه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مرزبانان دو طرف مرز، با دوستی و مودت، امور را مدیریت می‌کنند.

وی با تأکید بر قدرت و امنیت مرزهای کشور، افزود: مرزبانان ما با اقتدار کامل، با مهارت‌های بسیار بالا و آمادگی بسیار خوبی در حال انجام وظیفه هستند. همچنین تعامل و ارتباط بسیار بالایی با همتایان خود در آن سوی مرز داشتند.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنانش به ارتقای زیرساخت‌های مرزی اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه امکانات و فناوری‌های روزی که به ویژه در دو سه سال گذشته در اختیار مرزبانان قرار گرفته است، برای کنترل، پایش و نقاطی که نیازمند توجه بیشتر بوده، به خوبی به کارگیری شده است.

وی، بر نقش بی‌بدیل مرزنشینان تأکید و اظهار کرد: بالاتر از همه این‌ها، آنچه در این سفر مشاهده کردم، اقدامات و تعامل بسیار خوب مرزنشینان در حوزه‌های مختلف بود که نقش کلیدی در پویایی و امنیت مناطق مرزی ایفا می‌کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی  افزود: تعاملات مرزی در دو طرف مرز به خوبی در حال انجام است و بازارچه‌های مرزی نیز فعال هستند.

منبع تسنیم

برچسب ها: مرزها ، نیروی انتظامی
خبرهای مرتبط
منطقه آزاد اینچه‌برون؛ پلی بین ایران و بازارهای جهانی
ساماندهی اتباع غیرمجاز نیازمند اقدام همه‌جانبه است
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
فرش ترکمن، روایت یک هنر اصیل بر دار فراموشی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرزهای کشور با اقتدار، تعامل و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مدیریت می‌شود
گسترش شبکه اورژانس اجتماعی کشور با ۳۰ مرکز جدید و ۱۰۰ خودرو تا پایان سال
دیدار ورزشکاران با آیت الله نورمفیدی/ اعزام کاروان ورزشکاران ناشنوای گلستان به المپیک ۲۰۲۵ ژاپن
آخرین اخبار
مرزهای کشور با اقتدار، تعامل و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مدیریت می‌شود
دیدار ورزشکاران با آیت الله نورمفیدی/ اعزام کاروان ورزشکاران ناشنوای گلستان به المپیک ۲۰۲۵ ژاپن
گسترش شبکه اورژانس اجتماعی کشور با ۳۰ مرکز جدید و ۱۰۰ خودرو تا پایان سال