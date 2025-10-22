رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد «توقف موقتی حملات» در خطوط مقدم را یک «سازش خوب» تلقی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای توقف جنگ در خطوط مقدم فعلی حمایت کرد و آن را یک «سازش خوب» خواند.

این اظهارات زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که مسکو به روشنی اعلام کرده طرح ترامپ را نمی‌پذیرد.

زلنسکی در سفر به اسلو گفت: «من فکر می‌کنم این یک سازش خوب بود، اما مطمئن نیستم که پوتین از آن حمایت کند و من این را به رئیس جمهور آمریکا گفتم.»

ترامپ اوایل این هفته به خبرنگاران گفته بود: «آن‌ها می‌توانند بعداً در مورد مسائل دیگر مذاکره کنند. اما من گفتم که فعلا در خط مقدم متوقف شوید.» 

زلنسکی و مقامات ارشد او پیش از این اذعان کرده بودند که بعید است کی‌یف بتواند تمام سرزمین‌های خود را از طریق جنگ بازپس گیرد و آنها به طور خصوصی به واشنگتن و شرکای اروپایی خود گفته‌اند که برای توقف حملات در خطوط مقدم آماده هستند. با این حال، حمایت عمومی زلنسکی از چنین طرحی، تغییر قابل توجهی از موضع قبلی او را نشان می‌دهد؛ زمانی که کی‌یف وعده داده بود تمام زمین‌های از دست رفته را بازپس می گیرد.

ترامپ اخیرا و پس از تماس تلفنی با پوتین، امید اوکراین را برای ارسال موشک‌های تاماهاوک به کی‌یف نقش بر آب کرد. اوکراین قصد داشت با این موشک‌های دوربرد، به عمق خاک روسیه حمله کند.

مسکو پیشنهاد‌های آتش‌بس موقت را رد کرده و استدلال می‌کند که این پیشنهاد‌ها به اوکراین زمان می‌دهد تا دوباره مسلح شود و تجدید قوا کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در این خصوص می‌گوید: «متوقف کردن حملات به معنای فراموش کردن ریشه‌های این درگیری است.»

منبع: گاردین

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین ، طرح ترامپ
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
لحن تند و گزنده ترامپ در دیدار با زلنسکی
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
فشار اروپایی‌ها برای شرکت در نشست ترامپ و پوتین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
نه آمریکا ونه اروپا نمی گذارند صلحی دراوکراین اتفاق بیفتد ترامپ میخواهد زیر ساخت های روسیه تخریب بکند
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۲:۰۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بلافاصله جنگ جدیدی اغاز میشه جنگی که روسیه هم دخیل خواهد بود و شاید بوقتش دوباره جبهه اکراین را فعال کنند ،فقط دنبال تجمیع و تجدید قوا هستند ،اتفاقا نباید متوقف شود ،بلکه باید امریکا را اینطرف و انطرف در خارج و داخل درگیر کرد ،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بدبخت زلنسکی به دستوروباحمایت غرب چندسال جنگید مردم را دربه‌در کرد ولی سرانجام ذخایر معادن اوکراین را به آمریکا واگذار کرد !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بله قربان گو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
زلنسکی انسان صلح طلب هست خداوند یار ویاورش باشد
۱
۰
پاسخ دادن
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است
دیدار فرستاده‌های آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات
تحقیقات در مورد تهدید به مرگ سارکوزی در زندان
دولت ترامپ محدودیت صادرات نرم‌افزار و فناوری به چین را بررسی می‌کند
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
پایان نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند+ فیلم
اردن تصویب اولیه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم کرد
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
دادگاه لاهه: اسرائیل حق ندارد از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی استفاده کند
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
ثبت بیش از ۵۸۰۰ مورد یورش شهرک‌نشینان در کرانه باختری
مقام سازمان ملل: میزان آوار در غزه معادل حجم ۱۳ هرم جیزه است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
گردان‌های قدس: به آتش‌بس پایبند و مراقب اقدامات اشغالگران هستیم
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
اکثریت آمریکایی‌ها: فلسطین باید به رسمیت شناخته شود
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
پرواز محرمانه فرستاده ترامپ و کوشنر از اسرائیل به عربستان
سقوط مکرون در اروپا: از موتور محرک تا شخصیت کسل‌کننده
تشییع پیکر ده‌ها فلسطینی غیرقابل شناسایی در غزه
جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ سازش با دموکرات‌ها را رد کردند