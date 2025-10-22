رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد «توقف موقتی حملات» در خطوط مقدم را یک «سازش خوب» تلقی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای توقف جنگ در خطوط مقدم فعلی حمایت کرد و آن را یک «سازش خوب» خواند.

این اظهارات زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که مسکو به روشنی اعلام کرده طرح ترامپ را نمی‌پذیرد.

زلنسکی در سفر به اسلو گفت: «من فکر می‌کنم این یک سازش خوب بود، اما مطمئن نیستم که پوتین از آن حمایت کند و من این را به رئیس جمهور آمریکا گفتم.»

ترامپ اوایل این هفته به خبرنگاران گفته بود: «آن‌ها می‌توانند بعداً در مورد مسائل دیگر مذاکره کنند. اما من گفتم که فعلا در خط مقدم متوقف شوید.»

زلنسکی و مقامات ارشد او پیش از این اذعان کرده بودند که بعید است کی‌یف بتواند تمام سرزمین‌های خود را از طریق جنگ بازپس گیرد و آنها به طور خصوصی به واشنگتن و شرکای اروپایی خود گفته‌اند که برای توقف حملات در خطوط مقدم آماده هستند. با این حال، حمایت عمومی زلنسکی از چنین طرحی، تغییر قابل توجهی از موضع قبلی او را نشان می‌دهد؛ زمانی که کی‌یف وعده داده بود تمام زمین‌های از دست رفته را بازپس می گیرد.

ترامپ اخیرا و پس از تماس تلفنی با پوتین، امید اوکراین را برای ارسال موشک‌های تاماهاوک به کی‌یف نقش بر آب کرد. اوکراین قصد داشت با این موشک‌های دوربرد، به عمق خاک روسیه حمله کند.

مسکو پیشنهاد‌های آتش‌بس موقت را رد کرده و استدلال می‌کند که این پیشنهاد‌ها به اوکراین زمان می‌دهد تا دوباره مسلح شود و تجدید قوا کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در این خصوص می‌گوید: «متوقف کردن حملات به معنای فراموش کردن ریشه‌های این درگیری است.»

منبع: گاردین