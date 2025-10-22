تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه ۲ بر صفر برنده بازی با الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب با برگزاری دیدار تیم‌های استقلال و الوحدات اردن در ورزشگاه شهدای شهر قدس پیگیری شد که در نهایت این بازی ۲ بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید. منیر الحدادی و یایر آسانی برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی- سامان فلاح - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - صالح حردانی - امیرمحمد رزاقی‌نیا - مهران احمدی - منیر الحدادی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب الوحدات اردن:

عبدالله الفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفی کمال کزعر، مهند سمرین، مصطفی معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان.

گزارش بازی:

میزبان در حضور پرشور تماشاگران خود بازی را کاملاً تهاجمی آغاز کرد. آنها با استفاده از بازیسازی امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی و مهران احمدی توانستند بار‌ها با نفوذ یاسر آسانی روی دروازه الوحدات ایجاد موقعیت کنند. سعید سحرخیزان در همان نخستین دقیقه مسابقه صاحب اولین موقعیت گلزنی شد، اما شوت او را الفاخوری دروازه بان الوحدات دفع کرد.

دقیقه ۸ : با این حال استقلال با استفاده از فضای پشت مدافعان اردنی توانست باز هم خلق موقعیت کند تا در نهایت بازگشت توپ ناشی از شوت یاسر آسانی در اختیار سحرخیزان قرار بگیرد تا او در یک فعل و انفعال بتواند با پاسی عرضی منیر الحدادی را مقابل دروازه خالی قرار دهد و گل اول بازی را اینگونه به ثمر برساند.

دقیقه۴۴: استقلال پس از این گل، عطش خود را از دست نداد و بار دیگر توانست موقعیت گل ایجاد کند تا در نهایت یاسر آسانی روی سانتر دقیق الحدادی گل دوم آبی پوشان را در دقیقه ۴۴ به ثمر برساند و هواداران این تیم را خوشحال کند تا بازی با دو گل به سود میزبان در نیمه اول به پایان برسد.

دقیقه ۶۰: بازیکن الوحدات در حالی که سحرخیزان داشت تک به تک می‌شد توپ را با دست زد و از زمین مسابقه اخراج شد. سه دقیقه بعد این بار علیرضا کوشکی پس از کوبیدن مشت به صورت بازیکن الوحدات با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا هر دو تیم ده نفره شوند.

دقیقه ۷۰: پاس یاسر آسانی در عمق به سحرخیزان رسید، اما ضربه سعید شدت کافی را نداشت و دروازه‌بان الوحدات با پا توپ را برگشت داد، او یک قدم برای ضربه به توپ کم آورد.

دقیقه ۸۰: معدود موقعیت الوحدات در این مسابقه روی یک ضربه آزاد ایجاد شد و شوت محکم و زمینی به بازیکنی که روی زمین و پشت دیوار دفاعی خوابیده بود برخورد کرد و به کرنر رفت.

دقیقه ۸۷: شوت از راه دور حسین گودرزی از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۹۰+۲: ضربه سر خوب نازون با واکنش گلر الوحدات به کرنر رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.