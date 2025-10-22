رئیس حوزه قضایی بخش رحیم آباد از بازداشت موقت شهردار اسبق، یک نفر از اعضای شورای شهر و ۲ نفر از کارکنان شهرداری به جرم اختلاس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسکندری، رئیس حوزه قضایی بخش رحیم آباد با اشاره به بازداشت موقت شهردار اسبق، یک نفر از اعضای شورای شهر و ۲ نفر از کارکنان شهرداری به جرم اختلاس در دادگاه عمومی گفت: این افراد به موجب مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ و تبصره‌های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تا صدور رأی نهایی بازداشت شده‌اند.

او افزود: در این بین یک نفر دیگر از کارکنان شهرداری و یک نفر عضو شورای شهر فعلا با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد هستند.

رئیس حوزه قضایی بخش رحیم آباد تصریح کرد: این اقدام قضایی نماد عزم جدی دستگاه قضایی استان گیلان برای مبارزه بی امان با فساد در نهاد‌های عمومی بوده و نشان می‌دهد هیچ مجرمی در امان از چنگال قانون نخواهد بود.

منبع: صداوسیما