باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مراسم باشکوه آغاز سال تحصیلی نو دانشجویان دانشگاه تهران + فیلم

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آئین رسمی و باشکوه، مراسم استقبال از نو دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه تهران با حضور رئیس دانشگاه تهران، هیأت رئیسه دانشگاه و جمعی از استادان برگزار شد.

مطالب مرتبط
مراسم باشکوه آغاز سال تحصیلی نو دانشجویان دانشگاه تهران + فیلم
young journalists club

علت مهاجرت شیرازی‌ها به شرق آفریقا در زمان‌های قدیم + فیلم

مراسم باشکوه آغاز سال تحصیلی نو دانشجویان دانشگاه تهران + فیلم
young journalists club

یادی از پدر علم فیزیک ایران + فیلم

مراسم باشکوه آغاز سال تحصیلی نو دانشجویان دانشگاه تهران + فیلم
young journalists club

تماس جعلی به نام دانشگاه تهران با هدف تخلیه اطلاعاتی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مرگ فوتبالیست برزیلی پس از تصادف با گاو! + فیلم
۱۹۹۱

مرگ فوتبالیست برزیلی پس از تصادف با گاو! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
نظامی اسرائیلی با انتشار یک ویدئو، جنایتش را لو داد + فیلم
۱۳۹۰

نظامی اسرائیلی با انتشار یک ویدئو، جنایتش را لو داد + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
اصرار ترامپ برای جا افتادن یک ادعای تکراری + فیلم
۱۰۵۷

اصرار ترامپ برای جا افتادن یک ادعای تکراری + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
بالگرد رئیس‌جمهور هند دچار سانحه شد + فیلم
۹۱۱

بالگرد رئیس‌جمهور هند دچار سانحه شد + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
روزشماری اسارت بانوی ایرانی در مهد آزادی بیان + فیلم
۷۱۱

روزشماری اسارت بانوی ایرانی در مهد آزادی بیان + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.