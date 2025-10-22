مراسم باشکوه آغاز سال تحصیلی نو دانشجویان دانشگاه تهران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0646\u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0631\u0626\u06cc\u0633\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n