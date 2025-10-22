مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس ستاد مدیریت شهرک سازی کشور از صدور پروانه تأسیس شهرک های مسکونی دولتی پرنیان ۲ و ۳ قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از صدور پروانه تأسیس شهرک های مسکونی دولتی پرنیان ۲ و ۳ قم خبر داد و گفت: در راستای اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص مکان یابی و طرح جامع شهرک های مسکونی پرنیان ۲ و ۳ خارج از حریم شهر قم، جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و پیرو تصمیمات متخذه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور با تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهرک و صدور پروانه تأسیس آن ها موافقت شد.

وی در این خصوص ادامه داد: به موجب این پروانه ها به دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن مجوز داده می شود تا نسبت به احداث ۲ شهرک مسکونی دولتی در خارج از حریم شهر قم با ظرفیت جمعیت پذیری هرکدام به طور مجزا ۳۰ هزار نفر، بر اساس نقشه های فنی، ضوابط و مقررات طرح مصوب اقدام کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره تأکید کرد: براساس قوانین موجود مالک پروانه تأسیس موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد خود را مبنی بر پیشرفت عملیات اجرایی شهرک به اطلاع دبیرخانه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور مستقر در شرکت عمران شهرهای جدید برساند.

به گفته رئیس ستاد مدیریت شهرک سازی کشور همچنین در صورت فازبندی عملیات اجرایی شهرک ها به دو یا چند فاز اجرایی، مالک پروانه، باید محدوده فازها را به تأیید دبیرخانه ستاد برساند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه هرگونه تغییر اساسی در طرح شهرک ممنوع خواهد بود گفت: تغییرات غیراساسی که دارای توجیه فنی و اجرایی با حقوقی باشد، به درخواست مالک پروانه و پیشنهاد اداره کل، در ستاد مدیریت شهرک سازی مطرح و در صورت تصویب قابل اجرا خواهد بود.

ملکی در این راستا افزود: مالک پروانه موظف است در طراحی بناها و ساختمان های شهرک مطابق کاربری های مصوب در طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک، تمامی مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان و پیوست های لازم الاجرا آن ها را رعایت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مالک پروانه همچنین موظف است با استفاده از عناصر معماری سنتی و توجه به اقلیم منطقه، نسبت به ایجاد تنوع گونه شناسی و ایجاد معماری فاخر در طراحی ساختمان ها و فضاهای خدماتی توجه ویژه کند.