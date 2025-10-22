باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور، در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد. به تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و سواحل مازندران پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: از امشب پدیده ابرناکی در این مناطق کاهش مییابد و تنها در ارتفاعات البرز شرقی و ارتفاعات شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده انتظار میرود.
ضیائیان توضیح داد: مناطقی از دامنههای جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور، افزایش باد و گاهی گرد و خاک رخ میدهد. در سواحل شمالی، افزایش نسبی دما و در ارتفاعات واقع در شمال شرق نیز ابرناکی و رگبار پراکنده انتظار میرود.
مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی گفت: روز جمعه در نیمه شرقی کشور، جوی آرام و پایدار مستقر میشود. بعد از ظهر در شمال غرب و غرب کشور و همچنین در غرب گیلان، افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده و وزش باد رخ میدهد. شنبه در مناطق غرب و جنوب غرب کشور، وزش باد و گرد و غبار پیشبینی میشود و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ میدهد.