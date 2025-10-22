رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای چوب و کشف الوار‌های راش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ سامع خورشاد رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا بخصوص چوب آلات جنگلی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی در استان مازندران قرار گرفت.

او افزود: با رصد اطلاعاتی و همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان آمل و نماینده پلیس امنیت اقتصادی استان مستقر در یگان حفاظت منابع طبیعی استان، یکی از متهمان سابقه دار که داری سابقه قاچاق چوب آلات در شهرستان نور و آمل بوده تحت رصد قرار گرفت.

رییس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: ماموران با اقدامات اطلاعاتی، خودروی متهم را در شهرستان نوشهر که حامل چوب الوار راش بوده و قصد انتقال و فروش در شهرستان آمل را داشته توقیف و متهم را دستگیر کردند.

او  ادامه داد: ماموران در بازدید از نیسان توقیفی تعداد ۱۸ عدد الوار چوب جنگلی راش به ابعاد ۲ متر به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

سرهنگ خورشاد افزود: با توجه به تکرار سوابق متهم با هماهنگی قضایی تحت عنوان قاچاقچی حرفه‌ای تا انجام تحقیقات تکمیلی تحت نظر قرار گرفت.

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
دستگیری متهم سابقه‌دار عامل قطع درختان جنگل الیمالات
دستگیری و بازداشت موقت قاچاقچیان حرفه‌ای قطع درختان هیرکانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف الوار‌های راش از قاچاقچی حرفه‌ای چوب در مازندران
اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان ماه ۱۴۰۴ مازندران
افزایش پوسیدگی دندان‌های شش‌سالگی در کودکان دبستانی
آخرین اخبار
کشف الوار‌های راش از قاچاقچی حرفه‌ای چوب در مازندران
افزایش پوسیدگی دندان‌های شش‌سالگی در کودکان دبستانی
اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان ماه ۱۴۰۴ مازندران
معوقات بیمه‌ای دانشگاه علوم پزشکی بابل پرداخت می‌شود + فیلم
مسابقات اسنوکر قهرمانی استان مازندران در امیر کلا
کشت کلزا در ۴۴ هکتار از زمین‌های بابل؛ گامی بلند برای خودکفایی دانه‌های روغنی
کشف خودروی سرقتی و دستگیری سارق در محور ساری – قائم‌شهر
اجرایی شدن محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های شمال
قاتل خاموش جان ۲۳ نفر را در مازندران گرفت