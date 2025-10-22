باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیتههای مقاومت فلسطین چهارشنبهشب در واکنش به تصویب پیشنویس طرحهایی در کنست رژیم صهیونیستی برای تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری و نیز بر یکی از شهرکهای آن، این اقدام را "فصلی از نسلکشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری" علیه مردم فلسطین خواند.
در بیانیهای که از سوی این کمیتهها صادر شد، آمده است: ما مصوبه کنست [رژیم] صهیونیستی در شور اول و مقدماتی بر روی دو پیشنویس برای تحمیل حاکمیت صهیونیستی بر کرانه باختری اشغالی و یکی از شهرکهای آن را محکوم میکنیم و تأکید مینماییم که این تصمیم، فصلی از نسلکشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری است که ملت ما در نوار غزه و کرانه باختری اشغالی در معرض آن قرار دارند.
کمیتههای مقاومت تأکید کردند: "کرانه باختری، قدس و تمام سرزمین اشغالی ما، سرزمین اصیل فلسطینی است که هیچ حاکمیتی برای صهیونیست اشغالگر در آن وجود ندارد و ملت ما با عهد خود، پایبند به حق خود بر زمینش، ریشهدار در آن و مدافع آن با تمامی ابزارهای موجود باقی خواهد ماند. "
این بیانیه همچنین اقدامات شهرکنشینان صهیونیست را "شنیع" و جنایات آنها را "سیستماتیک" خواند که با "حمایت ارتش صهیونیستی و تحریک دولت فاشیست نتانیاهو" صورت میگیرد و افزود که این اقدامات "رویای آنها را برای الحاق و سلطه محقق نخواهد کرد و در تحمیل سیاست کوچ اجباری و گسترش شهرکسازی موفق نخواهند شد. "
کمیتههای مقاومت همچنین از تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند تا "نقش خود را برای حفاظت از فرزندان ملت ما در کرانه باختری که در معرض ترور و حملات شهرکنشینان و ارعاب در صحنهای از تجاوز مکرر و مستمر قرار دارند، ایفا کنند. "
این بیانیه همچنین از ملتهای عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست تا "نقش خود را ادامه داده و فعالیتها، تظاهرات و برنامههایی را که جنایت و تروریسم رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، قدس و غزه را افشا میکند، تشدید کنند. "
در پایان، گروههای مقاومت فلسطین در غزه از شهروندان فلسطینی در سراسر سرزمین اشغالی فلسطین خواستند تا مقاومت و انتفاضه را با تمام ابزارهای موجود تشدید کرده و ضربات قوی وارد کنند و عملیاتهای کیفی را برای ناکام گذاشتن طرحها و پروژههای صهیونیستی با هدف سلطه بر سرزمین اشغالی فلسطینیان، کوچاندن ملت فلسطین و ریشهکن کردن آنها از سرزمین و وطنشان و محو آرمان آنها به اجرا درآورند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین