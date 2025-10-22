سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی با الوحدات اردن حاضر شد و از بازی و نتیجه تیمش در این بازی ابراز رضایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های هفته سوم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) میزبان الوحدات اردن بود که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی خیلی خوبی دیدیم. نیمه اول عالی بود، چه با توپ و چه بدون توپ، یک بازی کامل را انجام دادیم. در نیمه دوم از بازیکنان خواستم ادامه بدهند و فرصت داشتیم که با گل‌های بیشتری ببریم ولی متاسفانه کوشکی کارت قرمز گرفت و تا آخر بازی را مدیریت کردیم. به بازیکنانمان افتخار می‌کنیم. این استقلالی است که ما می‌خواهیم.

او درباره بازی ندادن رامین رضاییان بیان کرد: از صالح پرسیدم که خوبی یا نه و گفت که خوب است. در آن لحظه وقتی بازیکن از دست می‌دهید نمی‌خواهید که خط دفاعی را جابجا کنید مگر اینکه مصدوم می‌شوند. اگر باور کنم صالح روی فرم نیست به رامین رضاییان بازی می‌دهم.

سرمربی استقلال درباره عملکرد رزاقی‌نیا هم اظهار کرد: چند بازیکن جوان دارم که آنها را دوست دارم. بازیکن ۱۹ ساله داریم و یک اسکواد خیلی بزرگ دارم. گزینه زیادی داریم و همه دوست دارند که بازی کنند. برخی مواقع رزاقی‌نیا و برخی مواقع احمدی بازی می‌کنند. اندونگ و روزبه را هم در این پست داریم. در پست شماره ۸ و ۶ بازی کردن متفاوت است و او کار خیلی خوبی انجام می‌دهد و به او افتخار می‌کنم. باید یاد بگیرد که رشد کند. همه بازیکنان بازی خوبی انجام دادند. چه آنهایی که بازی می‌کنند و چه آنهایی که نمی‌کنند همه به هم احترام می‌گذارند. برخی در رختکن ناراحت هستند که بازی نمی‌کنند ولی به هم احترام می‌گذارند. ما یک تیم هستیم.

او در پایان گفت: الوصل بازیکنان خوبی داشت و اگر صعود کنیم النصر هم تیم خوبی است که رونالدو را دارد و در این رقابت‌ها تیم‌های خوبی وجود دارند. شروع سختی داشتیم و باید روی آن کار کنیم. برخی بازیکنان هستند که می‌توانند بیشتر به تیم کمک کنند. به همه افتخار می‌کنم ولی فردا دوباره باید به رقیب بعدی فکر کنیم. باید اینجا تمام کنیم و برای بازی تمرکز کنیم.