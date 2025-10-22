سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی کشور بحرین افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران جوان سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین امشب ۳۰ مهرماه در نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد.

کاروان ورزش ایران با عنوان سفیران ایران با ۲۳۶ ورزشکار در ۲۲ رشته ورزشی در سومین دوره از بازی‌های آسیایی شرکت کرده است. شعار کاروان امید ایران  است و سرپرست آن برعهده علیرضا پاکدل است.

ابتدای مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی بحرین با اجرای گروه موسیقی ملی کشور بحرین آغاز شد پس از آن با نورپردازی‌های جالب توجه و اجرای یک نمایش، کشور بحرین به حضار معرفی شد.

رژه تیم ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵

کاروان ورزش ایران با سرپرستی علیرضا پاکدل با حضور ۲۴ ورزشکار بعد از کشور اندونزی رژه رفت.

کاروان ورزش فلسطین با استقبال گرم حضار مواجه شد و صدای تشویق‌های ممتد تماشاگران سالن، فضای پرهیجان و پرانرژی را برای این کاروان رقم زد.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵

در این مراسم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک که صبح امروز پس از نشست هیات اجرایی شورای المپبک آسیا به همراه مهدی علی‌نژاد نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان و مناف هاشمی نایب رییس فدراسیون جهانی کبدی به بحرین آمده بودند، حضور داشتند.

وزیر ورزش در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان

وزیر ورزش و جوانان به همراه هیات همراه فردا منامه را به قصد تهران ترک خواهند کرد.

آخرین کاروان که رژه رفت کشور بحرین بود که با بیشترین تعداد ورزشکار در این مراسم رژه رفت و مورد تشویق یک صدا حضار قرار گرفت.

بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵

دو ورزشکار دختر و پسر از کشور بحرین به نمایندگی از ورزشکاران حاضر در بازی‌ها سوگند یاد کردند که همه ورزشکاران به قوانین این بازی‌ها احترام می‌گذارند.

