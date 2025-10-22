حرف دل حاج علی ملائکه با زائران امام رضا(ع) + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062d\u0627\u062c \u0639\u0644\u06cc \u0645\u0644\u0627\u0626\u06a9\u0647\u060c \u0645\u062f\u0627\u062d \u0627\u0647\u0644\u200c\u0628\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647\u0654 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627(\u0639) \u0627\u0632 \u0646\u0648\u062d\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647\u200c\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632\u0634 \u062f\u0631 \u0648\u0635\u0641 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062d\u0631\u0641 \u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u062c\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0633 \u0627\u0644\u0634\u0645\u0648\u0633 \u06af\u0641\u062a.\n\u00a0\n