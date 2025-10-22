باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حرف دل حاج علی ملائکه با زائران امام رضا(ع) + فیلم

بخشی از صحبت‌های مداح اهل بیت در خصوص نوحه‌های خاطره انگیزش در وصف امام مهربانی‌ها را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- حاج علی ملائکه، مداح اهل‌بیت در حاشیهٔ حضور در حرم امام رضا(ع) از نوحه‌های خاطره‌انگیزش در وصف امام مهربانی‌ها و حرف دل‌هایش برای زائران و مجاوران شمس الشموس گفت.

 

