باشگاه خبرنگاران جوان _آیتالله محسن اراکی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم بزرگداشت چهلوهشتمین سالگرد شهادت آیتالله حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند معمار کبیر انقلاب، که امروز با عنوان «نسخه دوم امام» در بیت تاریخی امام خمینی (ره) در قم برگزار شد، با اشاره به آیات و روایات اسلامی، اظهار کرد: در نظام سیاسی اسلام، حق فرمانروایی به ذات محصور در خداوند است و هیچ قدرتی جز از سوی او مشروعیت ندارد.
وی با مرور دوران امامت حضرت علی (ع) و قیام امام حسین (ع)، فقه سیاسی را از فقههای کلان و مرتبط با رفتار اجتماعی دانست و افزود: تمامی انبیای الهی منصوبان خداوند برای اجرای عدالت در جامعه بودند و آنچه در فقه اسلامی آمده، چیزی جز امر و نهی برای تحقق عدالت نیست؛ از این رو، عدالت چیزی جز علم فقه نیست.
آیتالله اراکی در ادامه با تجلیل از شخصیت علمی و عرفانی شهید آیتالله مصطفی خمینی، گفت: وی مرد علم و اجتهاد بود و از نظر علمی فردی جامع بهشمار میرفت. تبعیت از ولایت، تواضع و تلفیق علم و عمل از ویژگیهای برجسته این شخصیت فرهیخته بود.
در بخش دیگری از این مراسم، آیتالله سید علی حسینی اشکوری، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به نقش تأثیرگذار شهید مصطفی خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ایشان یکی از شخصیتهای بالقوه و بالفعل اسلام بود که در کنار تدریس فلسفه و فقه، چهرهای برجسته در میان علما و فضلا بهشمار میرفت.