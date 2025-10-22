جهاددانشگاهی؛ پیشرو و پیشران فرهنگ دانشگاهی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان _ قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در دومین روز از نودوسومین گردهمایی معاونان فرهنگی، رؤسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی کشور با اشاره به جایگاه جهاددانشگاهی در تحولات فرهنگی پس از انقلاب اسلامی، گفت:جهاددانشگاهی یکی از رویش‌های اصیل انقلاب اسلامی است که با دو ویژگی انقلابی‌بودن و حریت، مسیر خود را آغاز کرد و هرگاه از این ویژگی‌ها فاصله گرفت، با چالش مواجه شد.

وی با بیان اینکه حضور جریان‌های متنوع سیاسی در جهاددانشگاهی، گواهی بر آزادگی این نهاد است، افزود: جهاددانشگاهی با فعالیت‌های فرهنگی شناخته شد و اگر امروز مؤسسه‌ای، چون رویان به ثمر نشسته، حاصل نقش‌آفرینی جهاددانشگاهی در عرصه فرهنگ است.

آشنا با تأکید مجدد بر دو مؤلفه «پیشرو» و «پیشران» در فعالیت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی، گفت:این نهاد در حوزه‌های قرآنی و دانشجویی همواره پیشتاز بوده و موتور محرکه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها به‌شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به تربیت نیرو‌های مؤثر در جهاددانشگاهی، تصریح کرد: «امروز ما میراث‌دار بزرگانی هستیم که در این نهاد پرورش یافتند. با این حال، باید به دلایلی پرداخت از جمله عدم حضور آن در شورای فرهنگی دانشگاه‌ها و شورای عالی انقلاب فرهنگی که موجب شد جهاددانشگاهی در مقطعی به حاشیه رانده شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر استقلال و ماهیت انقلابی جهاددانشگاهی، خاطرنشان کرد:مسائلی، چون سرمایه اجتماعی، فرهنگ شهروندی و دین‌داری نوجوانان از اولویت‌های فرهنگی کشور است که جهاددانشگاهی باید به آنها ورود جدی داشته باشد. همچنین ارتقای سواد رسانه‌ای در شرایط بحران، از مأموریت‌های مهمی است که انتظار می‌رود این نهاد آن را در دستور کار خود قرار دهد.

در ادامه این نشست، جلیل بیت‌مشعلی، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای جهاددانشگاهی، پیشنهاد کرد: «این نهاد می‌تواند روایت‌های جامعه را در دست بگیرد و در راه‌اندازی ساختار رسانه‌ای قدرتمند و اثرگذار در حوزه فرهنگ عمومی نقش‌آفرینی کند. از این رو، پیشنهاد می‌شود رصدخانه فرهنگ و رسانه راه‌اندازی شده و مأموریت آن به جهاددانشگاهی واگذار شود.