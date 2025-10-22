معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از تبادل نظر در مورد همکاری‌های چندجانبه برای مقابله با اقدامات قهری یکجانبه در دیدار با سفرا و کارداران ۹ کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نوشت: در نشستی با سفرا و کارداران ۹ کشور درخصوص همکاری‌های چندجانبه برای مقابله با اقدامات قهری یک‌جانبه، بحث و تبادل نظر کردیم.

تحریم‌های یک‌جانبه، از جمله آن دسته که واجد آثار فراسرزمینی‌اند، مغایر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند. حتی تحریم‌هایی که مطابق منشور ملل متحد وضع می‌شوند نیز باید محدودیت‌هایی از جمله لزوم عدم مغایرت با حقوق بشر را رعایت نمایند.

اسناد متعدد و متنوع بین‌المللی به شمول قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد، شورای حقوق بشر و اسناد مجامع چندجانبه شامل جنبش عدم تعهد، گروه دوستان منشور ملل متحد، گروه ٧٧، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و… تاکید می‌کنند که تحریم‌های یک‌جانبه مغایر حقوق بین‌الملل هستند و تمامی دولت‌ها باید تلاش کنند که آثار منفی آنها را کاهش دهند.

دولت‌های تحت تحریم وظیفه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه را برعهده دارند و سایر دولت‌ها نیز متعهدند که از اعمال این تحریم‌ها ممانعت به عمل آورند و اطمینان حاصل کنند که آثار سو آنها را بالاخص در حوزه‌های مرتبط با حقوق بشر کاهش دهند.

ما همچنین از سایر ابتکارات و تلاش‌های دولت‌های مستقل برای مقابله با وضع تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه علیه دولت‌ها به شمول تصمیم جامعه توسعه جنوب آفریقا در نامگذاری روز ۳ آبان (۲۵ اکتبر) به عنوان روز مقابله با تحریم‌ها استقبال می‌کنیم.

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، اقدامات یکجانبه
خبرهای مرتبط
غریب آبادی: ایران برای مواجهه با هر سناریویی آمادگی دارد
غریب آبادی:
پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌هاست
گزارش غریب‌آبادی از رایزنی‌های دیپلماتیکش در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: امیدوارم تعاملات تهران و توکیو در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد
پزشکیان: منابع مالی و ارزی کشور نباید در چرخه معیوب واسطه‌گری هدر برود
توافق جامع ایران و روسیه می‌تواند به توسعه روابط دو کشور کمک کند
انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها در دستور کار وزارتخانه‌هاست
جنتی: رفتار سردمداران آمریکا آشکارترین جلوه روحیه استکباری است
انتصاب حبیب الله حقیقی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پزشکیان قهرمانی تیم ملی گلبال مردان ایران را تبریک گفت
آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری
انصاری: هم‌افزایی با مجلس نظام حقوقی کشور را منسجم و کارآمد می‌کند
تبادل نظر غریب‌آبادی با سفرای ۹ کشور پیرامون اقدامات یکجانبه قهری
آخرین اخبار
تبادل نظر غریب‌آبادی با سفرای ۹ کشور پیرامون اقدامات یکجانبه قهری
آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری
انصاری: هم‌افزایی با مجلس نظام حقوقی کشور را منسجم و کارآمد می‌کند
پزشکیان: منابع مالی و ارزی کشور نباید در چرخه معیوب واسطه‌گری هدر برود
انتصاب حبیب الله حقیقی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها در دستور کار وزارتخانه‌هاست
توافق جامع ایران و روسیه می‌تواند به توسعه روابط دو کشور کمک کند
پزشکیان قهرمانی تیم ملی گلبال مردان ایران را تبریک گفت
عراقچی: امیدوارم تعاملات تهران و توکیو در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد
جنتی: رفتار سردمداران آمریکا آشکارترین جلوه روحیه استکباری است
وزیر کشور: ملاک دولت در انتصابات شایستگی است
دبیر هیات دولت: درخصوص افزایش قیمت بنزین مصوبه‌ای نداشته‌ایم
تذکر عارف به وزرا درباره پاسخگویی به خبرنگاران/ گزارش عراقچی به پزشکیان درباره قطعنامه ۲۲۳۱
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خواستار اجرای کامل توافقنامه امنیتی ایران و عراق شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳۰ مهر
وزن فهرست‌ها، ملاک پیروزی در انتخابات تناسبی