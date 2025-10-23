باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- روح‌الله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، از برگزاری آیین استقبال از نودانشجویان این دانشگاه خبر داد و هدف از اجرای این برنامه را معرفی ظرفیت‌ها و پیشینه علمی دانشگاه عنوان کرد.

وی اظهار داشت: آیین استقبال از نودانشجویان از جمله برنامه‌های سنتی دانشگاه تهران است که هر ساله برگزار می‌شود. هدف اصلی این مراسم، آشنایی دانشجویان تازه‌وارد با ظرفیت‌ها، امکانات و بخش‌های مختلف دانشگاه است.

نصرتی با اشاره به پیشینه ۹۰ ساله دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه در طول تاریخ خود بزرگان بسیاری را پرورش داده و نقش مهمی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور داشته است. دانشجویان جدید باید بدانند که پا در نهادی گذاشته‌اند که همواره مهد اندیشه و پرورش نخبگان بوده است و مسئولیت سنگینی در ادامه دادن راه پیشینیان خود دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه افزود: تلاش ما این است که نودانشجویان، علاوه بر آشنایی با جنبه‌های آموزشی و پژوهشی، با بخش‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز ارتباط مؤثری برقرار کنند.

به گفته وی، هدف دانشگاه تنها آموزش تخصصی نیست، بلکه ایجاد زمینه برای رشد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان از طریق مشارکت فعال در فعالیت‌های دانشجویی نیز از اولویت‌های مهم محسوب می‌شود.

روح‌الله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و استقبال از دانشجویان تازه‌وارد که صبح چهارشنبه ۳۰ مهر در مصلی دانشگاه برگزار شد، ضمن خوشامدگویی و ابراز خرسندی از حضور در جمع نودانشجویان مطرح کرد: دانشگاه تهران بخش مهمی از حافظه فرهنگی و اجتماعی ملت ایران است؛ مادری که ایران نوین را در دامان خود پرورده است. هر جا از شکوه و آبروی علمی این سرزمین سخن می‌رود، ردپایی از این دانشگاه دیده می‌شود. این نهاد همواره پرچم‌دار علم، خرد، ایمان و پرورش‌دهنده انسان ایرانیِ توسعه‌گرا بوده است

نصرتی با بیان اینکه دانشگاه تهران چراغ امید و نماد پیشرفت و تعالی است، افزود: این دانشگاه پایگاهی است برای فرزندان ایران زمین تا در مسیر آبادانی کشور و تأثیرگذاری در جهان گام بردارند. امروز نه‌تنها آغاز سفر علمی شما در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور را جشن می‌گیریم، بلکه ۹۰ سال میراث علمی و فرهنگی دانشگاه تهران را نیز گرامی می‌داریم.

او گفت: تاریخ دانشگاه تهران با تاریخ معاصر ایران درهم‌تنیده است. بسیاری از سازندگان ایران امروز، در همین مکان درس آموخته و در بزنگاه‌های مهم تاریخ کشور، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنانش مطرح کرد: «دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی ایران در قلب پایتخت است، اما وسعتی به اندازه ایران دارد. خانه‌ای است برای اندیشمندان، متفکران، دانشمندان و رهبران فکری و اجتماعی که از دل آن برخاسته‌اند. نقش برجسته این دانشگاه در تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، انکارناپذیر است.

وی خطاب به دانشجویان جدید تأکید کرد: شما از امروز عضوی از جامعه‌ای می‌شوید که نسل‌های درخشانی از پژوهشگران و اندیشمندان را پرورش داده است. دوران تحصیل در این دانشگاه، علاوه بر توانمندی علمی، ارزش‌ها و بینش‌هایی را در وجود شما نهادینه می‌کند که تا پایان عمر راهنمای مسیرتان خواهد بود.

نصرتی در ادامه درباره فضای فرهنگی و فکری دانشگاه گفت: دانشگاه تهران مکانی است که ایده‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند، تجربه‌ها به اشتراک گذاشته می‌شوند و گفت‌و‌گو جریان می‌یابد. اینجا جایی است که دانشجویان سبک زندگی تازه‌ای می‌آفرینند و از تنوع فرهنگی برای خلق ایده‌ها و راه‌حل‌های نو بهره می‌برند.

او افزود: شما نه‌تنها وارث میراث پرافتخار دانشگاه تهران هستید، بلکه مسئول ادامه و گسترش آن نیز خواهید بود. دانشی که در اینجا می‌آموزید، ابزار شما برای ساخت آینده‌ای بهتر در عرصه‌های علم، فناوری، سیاست، هنر، محیط‌زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود.