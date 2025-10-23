باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پایان رقابت‌های ۸ وزن کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در صربستان، تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب ۳ مدال طلا و یک برنز شد.

ایران در پایان مسابقات ۸ وزن با مجموع ۱۰۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های جمهوری آذربایجان و اوکراین نیز به ترتیب با ۸۱ و ۷۶ امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند.

ایران در ۲ وزن پایانی این رقابت‌ها نیز یک کشتی‌گیر در فینال و یک کشتی‌گیر نیز در گروه بازنده‌ها دارد و اوکراین و جمهوری آذربایجان نیز به ترتیب یک فینالیست و یک کشتی‌گیر در گروه بازنده‌ها دارند.

به این ترتیب حتی در صورت کسب حداقل امتیازات برای ایران در ۲ وزن باقیمانده، تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران عنوان قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی صربستان را از آن خود می‌کند.

منبع: ایسنا