تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران، قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی صربستان را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پایان رقابت‌های ۸ وزن کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در صربستان، تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب ۳ مدال طلا و یک برنز شد.

ایران در پایان مسابقات ۸ وزن با مجموع ۱۰۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های جمهوری آذربایجان و اوکراین نیز به ترتیب با ۸۱ و ۷۶ امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند.

ایران در ۲ وزن پایانی این رقابت‌ها نیز یک کشتی‌گیر در فینال و یک کشتی‌گیر نیز در گروه بازنده‌ها دارد و اوکراین و جمهوری آذربایجان نیز به ترتیب یک فینالیست و یک کشتی‌گیر در گروه بازنده‌ها دارند.

به این ترتیب حتی در صورت کسب حداقل امتیازات برای ایران در ۲ وزن باقیمانده، تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران عنوان قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی صربستان را از آن خود می‌کند.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: رقابت های جهانی ، کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان؛
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
بیاتی نیا: استقلال نحوه بازی‌اش را به حریف خود دیکته کرد/ حضور ساپینتو در کنار خط موثر است
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ افتتاح شد + عکس و فیلم
دنیامالی: خبرنگاران ورزشی روایتگران افتخارات ملی‌ هستند
آخرین اخبار
بیاتی نیا: استقلال نحوه بازی‌اش را به حریف خود دیکته کرد/ حضور ساپینتو در کنار خط موثر است
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
تشویق بی امان کاروان فلسطین در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ افتتاح شد + عکس و فیلم
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
دنیامالی: خبرنگاران ورزشی روایتگران افتخارات ملی‌ هستند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
دنیامالی: در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیت‌های زیادی را خواهند داشت + فیلم
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
تأکید دنیامالی بر عبور کاروان ایران از رکورد طلای بازی‌های آسیایی
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
انتقاد دختران ملی‌پوش از شرایط رویینگ: به دادمان برسید
حضور خسروی‌وفا در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی همکار علمی استراتژیک نمایشگاه اسپورتکس ۲۰۲۵
کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد
رقابت‌های استعداد‌های برتر اسکیت اینلاین فری استایل پسران در لرستان
قول یوکرش به هواداران آرسنال
عطایی: صابر کاظمی را همه دوست دارند؛ شایعه‌سازی درباره او جوانمردانه نیست
کشتی‌گیر سنگین وزن مازندرانی قهرمان جهان شد
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک