مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: من بین برانکو و اوسمار، فرهنگ فکری برانکو را بیشتر می‌پسندم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر عابدینی، مدیرعامل اسبق  باشگاه پرسپولیس درباره عملکرد مدیرعاملی رضا درویش اظهار کرد:  درویش در این ۴  سال مدیریت در پرسپولیس، نوساناتی داشته است.  گاهی وقت‌ها نمره خوب دریافت می‌کرد و گاهی وقت‌ها بسیار ضعیف بود. در کل من ایشان را رد نمی‌کنم، تمام بضاعت خودش را گذاشت. بیش از این نباید از او توقع داشت. درویش چند اشتباه داشت که روی اشتباهات اصرار ورزید؛ مثلا فکر می‌کرد اگر علی پروین را در کنار خود داشته باشد یک موفقیتی در کادر مدیریتی رقم می‌خورد، در صورتی که مدیریت تخصصی و فنی  پروین، امروز به درد چمن سبز ما نمی‌خورد. ما خیلی پیشکسوت داریم که امروز می‌توانند به تیم کمک کنند، باید سراغ آنها می‌رفتیم.  

او افزود: درویش در دوره مدیریتش دستخوش مجامع مختلف هم بوده است. اینجا دیگر گناه درویش نیست، کدام یک از دوستان ما در بانک شهر مالک باشگاه پرسپولیس، فوتبالی هستند؟ من به درویش با این شرایط که معلوم نبود چه کسانی می‌خواهند راجع به او تصمیم بگیرند، نمره منفی نمی‌دهم و او را رد نمی‌کنم.  

او افزود: من اعتقاد دارم درویش باید از خودش دفاع می‌کرد. ما در سال ۷۵-۷۴ قهرمان لیگ شدیم و در آسیا هم سوم شدیم. در سال ۷۶ سیزده بازیکن در تیم ملی داشتیم. ارباب و صاحب معنوی باشگاه، هوادار است. اگر جایگاه هوادار را خدشه‌دار کنیم، خدشه آن به سمت خود ما بر می‌گردد. هوادار از ما شادابی و طراوت در فوتبال می‌خواهد.  

عابدینی گفت: رفتار مدیران پرسپولیس در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در حد آماتور هم نبود! حتی عمل آنها فرهنگی هم نبود. باید اول نگاه می‌کردند وحید هاشمیان در فوتبال ما کی هست؟ جایگاه وحید هاشمیان بسیار بالا هست. هاشمیان آمد صاحب تیمی شد که این باور از روز اول بود که ایشان نمی‌ماند! در اردوی ترکیه، سردار دورسون بازیکن خارجی برمی‌گردد به هاشمیان می‌گوید که معلوم نیست شما در تیم بمانید! این را کی بهش گفته؟ دلال گفته؟ پس آن در تیم و مدیریت نقش دارد. به هر حال وحید هاشمیان از روز اول پیچ و مهره‌های مدیریت خودش در فوتبال را شل کرد. حالا می‌خواهیم وحید هاشمیان را برکنار کنیم. آقا بر اساس یک شیوه نامه جلو بروید. من اگر جای مدیران پرسپولیس بودم، به وحید هاشمیان می‌گفتم شما تا نیم فصل فرصت دارید، چون اگر هاشمیان، تیم را برگرداند، عالی بر می‌گرداند، اما اگر نتوانست یعنی کسی دیگر هم در حال حاضر نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.  

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: بازیکنان پرسپولیس آن شادابی را در زمین ندارند. البته من می‌بینم عشق به پرسپولیس و به وحید هاشمیان دارند به آنها کمک می‌کند که از این لاک بیرون بیایند. الان استقلال خوب خودش را جمع کرده است. همچنین تراکتور روی مدار خودش دارد حرکت می‌کند، اما سپاهان و پرسپولیس پایین  افتادند و روز‌های سختی را سپری می‌کنند. بقیه باشگاه‌ها هم برای مطرح شدن وقت دارند، نه برای قهرمانی بلکه برای دیده شدن وقت دارند. پس نبرد بین این چهار تیم است. پرسپولیس و وحید هاشمیان باید بدانند کجا دارند رقابت می‌کنند. باید آکادمی‌های پرسپولیس قوی و مربیان درجه یک برای آنها گذاشته شود. من بین برانکو و اوسمار، فرهنگ فکری  برانکو را بیشتر می‌پسندم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، امیر عابدینی
علی
۰۹:۱۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
فقط برانکو قطعا اگر پیشنهاد مالی خوب بش بدن برمیگرده
