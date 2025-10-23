باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیدمهدی سیدصالحی، کارشناس فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابیاش از عملکرد ۳ نماینده کشورمان در هفته سوم لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: تراکتور مقابل تیم شارجه امارات که بازیکنان خارجی خوبی داشت، بازی خوبی ارائه داد. سطح استقلال و سپاهان نسبت به سطح حریفانش خیلی بالاتر بود و هوادارانشان به جز برد، انتظار دیگری از تیمشان نداشتند.
او افزود: با توجه به شرایطی که تیمهای استقلال و سپاهان داشتند، در نهایت توانستند ثبات را در تیمشان به وجود آورند و نظم و هماهنگی بیشتری داشته باشند. این بردها باعث میشود که با روحیه بهتر در بازیهای حساس و سختتر بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.
نظم و هماهنگی استقلال بهتر از بازیهای گذشته بود
سیدصالحی درباره پیروزی استقلال برابر تیم الوحدات اردن در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: تیم استقلال دومین بازی بود که با ترکیب ثابت بازی میکرد و بازی با مس رفسنجان با همین ترکیب شروع کرد و در مقابل تیم الوحدات اردن هم با همان ترکیب وارد زمین مسابقه شد. اتفاقی که افتاد این بود که نظم و هماهنگی استقلال نسبت به گذشته بهتر بود.
استقلالیها اولین بازی بود که بی نقص بازی کردند
او افزود: به نظرم استقلالیها اولین بازی بود که چه در لیگ و چه در آسیا، بی نقص بازی کردند و توانستند بازی شناور و روندهای ارائه بدهند و سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله و نظم دفاعی و تیمیشان خوب بود. همچنین آبیپوشان از بالا پرس کردند و توانستند تیم حریف را دچار اشتباه کنند و کارهای ترکیبی خوبی هم داشتند. جابهجاییهای زیادی در خط جلو استقلال بین منیر الحدادی، کوشکی، آسانی و سحرخیزان شکل گرفت و مهران احمدی هم به حمله اضافه میشد و او به عنوان رهبر خط میانی استقلال توانسته بود خط دفاع را به حمله وصل کند.
حردانی و گودرزی مانع بازیسازی حریف شدند
سیدصالحی گفت: استقلالیها وقتی توپ را از دست میدادند، پرس میکردند و فشار میآوردند و توپ را میگرفتند. حردانی و گودرزی دفاعهای چپ و راست استقلال فوق العاده بالا میآمدند و بینقص بازی کردند. آنها سعی کردند که نگذارند تیم حریف بازیسازی انجام بدهد و ۲ گل به ثمر رساندند.
این کارشناس فوتبال بیان کرد: بازیکنان استقلال سعی کردند بازی را در نیمه دوم کنترل کنند و یک مقدار عقبتر بیایند تا تیم حریف بالاتر بیاید و موقعیتهای دیگری هم ایجاد کردند. سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله خوب بود و توانستند تیم الوحدات اردن را شکست دهند.
ساپینتو ثبات تاکتیکی خوبی در تیمش ایجاد کرده است
او ادامه داد: تیم الوحدات اردن نسبت به تیم الوصل امارات کیفیت لازم را نداشت و این تیم اردنی ۲ بازی قبلی خود را باخته بود، اما ساپینتو از لحاظ نظم تیمی و ثبات تاکتیکی توانسته شرایط خوبی در تیمش ایجاد کند. بازیکنانی مثل مهران احمدی و کوشکی که سال گذشته تجربه کافی نداشتند، امسال خیلی خوب کار میکنند، مخصوصا کوشکی که تنوع تاکتیکی دارد و کارهای ترکیبی در تیم انجام میدهد.
سید صالحی خاطر نشان کرد: ساپینتو در گذشته سعی میکرد که از اندونگ و روزبه چشمی در هافبک دفاعی استفاده کند، اما این ۲ بازیکن خصوصیت مشترک داشتند، اما الان از رزاقنیا بازیکن جوان و جویای نام بهره میبرد که دارد تجربه کسب میکند. اینکه شما یک هافبک خلاق و سرعتی را در کنار هافبک دفاعی بگذارید و آن بازیکن به خط حمله اضافه شود و بتواند از عقب طراحی حمله را بیشتر کند خیلی خوب است که این اتفاق در استقلال افتاده است. چرخش توپ، بازیسازی و نشانهگیری از عمق خط دفاعی تیمها، کارهایی بود که استقلال توانست خوب انجام دهد.
این کارشناس فوتبال درباره اینکه گلزنی منیر الحدادی و یاسر آسانی را چطور ارزیابی میکند، گفت: الحدادی و آسانی بازیکنان باتجربهای هستند و این ۲ بازیکن در ابتدا آمادگی لازم را نداشتند، اما رفته رفته دارند جا میافتند و به خوبی به عنوان موج دوم حمله اضافه میشوند و کیفیت خوبی دارند و توانستند کمک حال استقلال باشند. طبیعتا بازیکنان خارجی به اینجا آمدند تا بار تیم خود را بردارند.
عیار استقلال مقابل الوصل و المحرق مشخص میشود
او درباره اینکه به نظرش تیم استقلال بتواند از گروهش صعود کند، بیان کرد: کار سختی است. تیم استقلال با المحرق در بحرین بازی دارد و میدانید که تیمهای بحرینی حواشی دارند و حاشیههای زیادی درست میکنند. الوصل هم تیمی است که بازیکنان خارجی خوبی دارد و عیار استقلال مقابل الوصل و المحرق بحرین مشخص میشود. اگر کیفیتی که در بازی با الوحدات داشتند را بتوانند در بازیهای بعدی ارائه بدهند هم در لیگ و هم در آسیا میتوانند نتایج قابل قبولی بگیرند.
تیم آخال قدرت حمله به سپاهان را نداشت
سیدصالحی درباره اینکه تیم سپاهان به سختی توانست با یک گل از سد تیم آخال ترکمنستان عبور کند، گفت: تیم آخال ترکمنستان از لحاظ کیفیتی، تیمی است که فاصله زیادی با تیمهای ایرانی دارد. اتکای این تیم بیشتر بر روی بازیکنان بومی است و اکثر بازیکنان ملیپوش ترکمنستان از تیم آخال هستند. امسال آنها بیشتر سعی کردند که از بازیکنان امید و بزرگسال خود استفاده کنند و بازی قبلی خود برابر الحسین اردن در ترکمنستان را واگذار کرده بودند. بازیکنان آخال میدانستند که تیم سپاهان از بالا بازی میکند و دنبال بازی مالکانه است، به خاطر همین بیشتر به فکر بازی دفاعی و تدافعی بودند و قدرت حمله کردن نداشتند.
عجله و عدم تمرکز در خط حمله باعث از دست رفتن موقعیتهای سپاهان شد
این کارشناس فوتبال گفت: البته سپاهان بازی را خوب شروع کرد و بازی مالکانهای داشت و موقعیتهای زیادی را خلق کرد. از زمانی که آلوز به سپاهان آمده است، تنوع تاکتیکی و طراحی حمله و خلق موقعیت در سپاهان بیشتر شده است. البته عجول بودن و عدم تمرکز در خط حمله سپاهان باعث شده بود که موقعیتها را خیلی راحت از دست بدهند. همچنین از همه مهمتر بازی یک مقدار گره خورد، چون هر چه دقایق گذشت، تیم اردنی داشت به هدفش که همان تساوی بود، نزدیکتر میشد، اما در نهایت سپاهان توانست به گل برسد.
شرایط سپاهان با حضور آلوز بهتر شده است
او خاطر نشان کرد: اگر سپاهان در نیمه اول گل میزد، شرایط برایش طور دیگری رقم میخورد و این تیم میتوانست با اختلاف بیشتری حریف خود را شکست بدهد. در مجموع سپاهانیها بازی مالکانه داشتند و خلق موقعیت کردند، اما یک مقدار در زدن ضربات آخر بی دقت بودند که باید دقت خود را بیشتر کنند. همچنین نبود لیموچی و محبی باعث شده بود که وینگرهایش خلاق نباشند. به نظرم وینگرهای سپاهان باید یک مقدار خلاقتر باشند و تنوع تاکتیکی خوبی داشته باشند و یک در مقابل یک را خوب بردارند. با حضور آلوز که خوب به خط حمله اضافه میشود و رهبری خوبی در میانه میدان دارد و تنوع تاکتیکی به تیم میدهد و خلاقانه بازی میکند، سپاهان میتواند شرایط بهتری پیدا کند.
تیم سپاهان توانایی صعود از گروهش را دارد
سیدصالحی درباره اینکه تیم سپاهان میتواند از گروهش صعود کند، گفت: تیم سپاهان برابر الحسین اردن هم بازی مالکانهای ارائه داد، اما نبود محمد کریمی و آلوز در این بازی تاثیرگذار بود. به طور طبیعی بازی برگشت با الحسین اردن برای سپاهان مهم است، که بتواند آن بازی را پیروز شود. به نظرم سپاهان با حمایت هوادارانش و ثبات ترکیبی که نویدکیا به دست آورده است، میتواند تیم الحسین را در اصفهان شکست بدهد و از گروهش صعود کند.
نیمه اول بازی با شارجه یکی از بهترین بازیهای تراکتور بوده است
این کارشناس فوتبال درباره اینکه پیروزی پر گل تراکتور برابر تیم شارجه امارات را چطور ارزیابی میکند، گفت: نیمه اول این بازی یکی از بهترین بازیهای تراکتور در این فصل بود. اتفاقی که افتاد این بود که اسکوچیچ در بازیهای گذشته سعی میکرد که از خامروبکف، پوستونسکی و مهدی شیری در خط هافبک استفاده کند، اما در این بازی از هلیلوویچ در کنار مهدی شیری بهره برد. هلیلوویچ بازیکن رونده و رو به جلویی است و باعث میشود که خلق موقعیت و طراحی حمله کند و لوشکیا، هاشم نژاد، حسین زاده و اشتراکالی به خوبی توانستند بازی باکیفیتی انجام بدهند و کارهای ترکیبی فوق العادهای داشته باشند و سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله فوق العاده بود. آنها از موقعیتهای ایجاد شده توانستند به خوبی استفاده کنند.
تراکتور در نبود عربستانیها شانس بالایی برای صعود از گروهش دارد
او اظهار کرد: خلق موقعیت تراکتور از بازیهای گذشته خیلی بیشتر بود و دلیلش این بود که هلیلوویچ نسبت به پوستونسکی و خامروبکف روندهتر بود و توانست نشاط و نظم تاکتیکی خوبی به تیم بدهد. همچنین تراکتوریها هماهنگی خوبی داشتند و فضاها را خوب بستند و از عمق خط دفاع حریف بیشتر استفاده کردند، اما در بازیهای گذشته تراکتور بیشتر از کانالهای دفاعی که نقطه قوت این تیم است از جمله دانیال اسماعیلیفر و محمد نادری استفاده میکرد و از کارهای ترکیبی در عمق خط دفاع حریف کمتر بهره میبرد، اما در بازی با شارجه توانستند از عمق خط دفاع حریف با کارهای ترکیبی به گل برسند و عملکرد فوق العادهای داشتند و بازی بی نظیری انجام دادند و توانستند ۳ امتیاز بازی را بگیرند. شانس تراکتور این است که با تیمهای عربستانی مقابله نمیکند و این مهم، شانس این تیم برای صعود کردن از گروهش را بالا میبرد.
کار استقلال برای صعود از سپاهان و تراکتور سختتر است
سیدصالحی در پایان درباره اینکه کدامیک از تیمهای تراکتور، سپاهان و استقلال میتوانند از گروهشان صعود کنند، گفت: اگر از گروه سپاهان یک تیم به مرحله بعد صعود کند در آن صورت دیدار این تیم با تیم الحسین اردن بازی مرگ و زندگی در فینال است. البته قدرت سپاهان آن قدر هست که از این تیم عبور کند. اما در مورد استقلال باید بگویم که این تیم کار خیلی سختی دارد از بابت اینکه تیم المحرق با تیم الوحدات بازی دارد و طبیعتا استقلال ۲ بازی خارج از خانه برابر تیمهای المحرق و الحسین دارد که هر دو تیم فوتبال خوبی بازی میکنند. به نظرم کار استقلال نسبت به سپاهان سختتر است. تراکتور شانس صعود به مراحل بالاتر را دارد، چون قرعهای که برایش افتاده است با الاهلی، الاتحاد و الهلال عربستان همگروه نیست و آن بازیها، بازیهای سختتری نسبت به بازی با تیمهای اماراتی بودند. معتقدم که تراکتور با این کیفیتی که انجام میدهد، شانس زیادی برای صعود دارد. سپاهان هم شانسش برای صعود زیاد است، چون فقط الحسین اردن حریفش است، اما الوصل و المحرق در گروه استقلال ۶ امتیازی هستند و کار آبی پوشان برای صعود یک مقدار سختتر است.