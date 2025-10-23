عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید کالابرگ تعریف دارد و از ابتدای آبان اجرا می‌شود و قیمت‌ها هم ثابت می‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دادن کالابرگ الکترونیک در آبان و احتمال گرانی کالا‌ها گفت: با توجه به اینکه با این وضعیت انتظار جامعه به گرانی است، اما کالابرگ تعریف دارد و به خانواده‌های ضعیف‌تر و کم‌بضاعت‌تر داده می‌شود و دیگر نمی‌تواند تورم به آن کالا‌ها بخورد.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس اظهار کرد: آنچه دولت نظر دارد و مجلس هم کمک می‌کند و تصمیمی که برای تسریع آن در جلسه سران قوا گرفته شده این است که از ابتدای آبان کالابرگ اجرا می‌شود و قیمت‌ها ثابت می‌ماند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: کالایی که ما الان در مسیر داریم و کالایی که الان ذخیره داریم با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خریداری شده است و قطعا با اجرای کالابرگ گرانی نداریم و در اختلاف قیمت ارزی که داریم فکر می‌کنم دولت به مردم کمک کند و این مبلغ را دولت بپردازد تا تورم بر کالاهای اساسی تاثیر چندانی نداشته باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید وقتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومان یک کالای با ارز ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان می‌آید متاسفانه در این وسط رانت‌خواری‌هایی وجود دارد که باید حذف شود و پول به خود مردم برسد مثل پول نان که الان به‌دست مردم می‌رسد البته سازوکار آن سخت است، چون وقتی پول به مردم داده می‌شود انتظار تورمی دارد.

انارکی گفت: زمان بین خرید تا رسیدن به‌دست مردم هزینه بسیار بالایی دارد و اگر این را به‌طور مستقیم به مردم بدهیم بهترین کاری است که می‌توان انجام داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلیل تعویق اجرای کالابرگ اظهار کرد: دلیل تعویق اجرای کالابرگ این بود که سازوکارش آماده نبود و دولت آمار دقیقی نداشت و در کل زیرساخت‌ها آماده نبود. 

نماینده مردم رفسنجان در مجلس بیان کرد: پیرو صحبت وزیر جهادکشاورزی ۱۳ قلم کالا را در سبد کالا‌های اساسی برای مردم دیدند که اینها کالاهای موردنیاز مردم است که قرار است با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیاید و اگر قرار است تغییری انجام شود بعد‌ها کالا اضافه و یا کم می‌شود و براساس نیاز مردم و جامعه تعریف خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: طرح کالابرگ ، کالابرگ الکترونیک ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
حاجی‌بابایی در نطق پیش از دستور:
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
نایب‌رئیس مجلس:
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
رئیس مجلس:
واریزی کالابرگ از آبان اجرایی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
این فکر ساده لوحانه هست که با کالابرگ قیمت ثابت می ماند با کالا برگ فقط توان مردم در کوتاه مدت حفظ میشود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
کشور ثروتمند ما ولی ما گشنه و گرفتار نیاز های اولیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
آره معلومه قشنگ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
گندزدین توی مملکت رفت.دامدار ها بدبخت شدن.
پارسال کاه کیلویی۵بود و چو کیلویی۱۲.امسال کاه ۱۷ و جو ۳۲تومنه هرکیلو.قیمت گوشت رفته بالا ولی واسه دلال وقصاب.زندگی روستایی و دامداری رو نابود گردی آقای پزشکیان.
کشاورزی روهم خدا ازون بالا تحریم کرد
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
همه چیز در ایران فوق ارزان است خودرو مسکن دلار خدمات درمانی دندان پزشکی لوازم خانگی و ...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اگه ارزانه پس چرا بعد ۴۰سال جوون ما نمتونه مخارج زندگی رو آماده کنه و چرا هنوز مستاجری.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سخنان مضحک و خنده دار نزنید آقایان خجالت بکشید تا کی باید همینطور به حرف های بی اثر شما گوش فرا دهیم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
الحمدالله دیگه معاون مجلس نمیگه حقوق نمایندگان کمه چون قیمتهاثابت شده!!!!!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جناب نا جناب وجدانا یسر ب کامنتا بزن ببین یکی بوده ازتون دلخوش باشه....ما راضی نیستیم خدا هم راضی نباشه
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
من من من راضی ام. الکی گفتم واسه دلخوشیشون خخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
هروقت این حرف میزنین همه چی سه برابرمیشه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
۸ سال جنگ بود سالی ۸ ریال هیچ کالایی گرون نشد بهترین وبا کیفت ترین کالاها میخریدیم بدون اینکه شیمیایی باشن خدا ازتون نگذره
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دروغکوها
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
یارانه نان بدست مردم نمی‌رسد !
چرا غلو میکنید!!!
در ضمن یارانه ها از زمان اجرا بابت حامل های انرژی پرداخت شد ، چرا اسمش رو عوض میکنید!!!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بزک نمیر بهار میاد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
چرا این ماه یارانه من که ۵نفر هستیم و هر ماه یک ملیون و پانصد بود را این ماه یک ملیون و دویست ریختید سیصد تومان را برای کدام نکبت زاده دادید خدا لعنت تون کند از همه طرف می خورید
۲
۵
پاسخ دادن
۱۲۳۴
لاریجانی: تروریست‌ها ایران را هدف اصلی خود قرار داده بودند/ «اسنپ‌بک» را بخاطر محدودیت موشکی نپذیرفتم
پزشکیان: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است
هشدار نسبت به تداوم توسعه‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است
آخرین اخبار
پزشکیان: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است
هشدار نسبت به تداوم توسعه‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی
لاریجانی: تروریست‌ها ایران را هدف اصلی خود قرار داده بودند/ «اسنپ‌بک» را بخاطر محدودیت موشکی نپذیرفتم
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مهدیه اسفندیاری
احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران
حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخی قاطع به استکبار جهانی است
وزیر دفاع: از گسترش همکاری دفاعی و صنعتی ایران و بلاروس استقبال می‌کنیم
عارف: دانشگاه باید پژوهش‌محور و جامعه‌محور باشد
نیرویی پیروز است که دشمن را پیش از درگیری رصد کرده باشد
پزشکیان: اسرائیل فکر می‌کرد هر غلطی دلش خواست می‌تواند بکند
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز ملی نثر فارسی
بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید پاسخگو باشند
تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل کند
با اجرای کالابرگ قیمت‌ها ثابت می‌ماند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱ آبان