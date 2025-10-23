باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دادن کالابرگ الکترونیک در آبان و احتمال گرانی کالا‌ها گفت: با توجه به اینکه با این وضعیت انتظار جامعه به گرانی است، اما کالابرگ تعریف دارد و به خانواده‌های ضعیف‌تر و کم‌بضاعت‌تر داده می‌شود و دیگر نمی‌تواند تورم به آن کالا‌ها بخورد.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس اظهار کرد: آنچه دولت نظر دارد و مجلس هم کمک می‌کند و تصمیمی که برای تسریع آن در جلسه سران قوا گرفته شده این است که از ابتدای آبان کالابرگ اجرا می‌شود و قیمت‌ها ثابت می‌ماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: کالایی که ما الان در مسیر داریم و کالایی که الان ذخیره داریم با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خریداری شده است و قطعا با اجرای کالابرگ گرانی نداریم و در اختلاف قیمت ارزی که داریم فکر می‌کنم دولت به مردم کمک کند و این مبلغ را دولت بپردازد تا تورم بر کالاهای اساسی تاثیر چندانی نداشته باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید وقتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومان یک کالای با ارز ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان می‌آید متاسفانه در این وسط رانت‌خواری‌هایی وجود دارد که باید حذف شود و پول به خود مردم برسد مثل پول نان که الان به‌دست مردم می‌رسد البته سازوکار آن سخت است، چون وقتی پول به مردم داده می‌شود انتظار تورمی دارد.

انارکی گفت: زمان بین خرید تا رسیدن به‌دست مردم هزینه بسیار بالایی دارد و اگر این را به‌طور مستقیم به مردم بدهیم بهترین کاری است که می‌توان انجام داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلیل تعویق اجرای کالابرگ اظهار کرد: دلیل تعویق اجرای کالابرگ این بود که سازوکارش آماده نبود و دولت آمار دقیقی نداشت و در کل زیرساخت‌ها آماده نبود.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس بیان کرد: پیرو صحبت وزیر جهادکشاورزی ۱۳ قلم کالا را در سبد کالا‌های اساسی برای مردم دیدند که اینها کالاهای موردنیاز مردم است که قرار است با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیاید و اگر قرار است تغییری انجام شود بعد‌ها کالا اضافه و یا کم می‌شود و براساس نیاز مردم و جامعه تعریف خواهد شد.