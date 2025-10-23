باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق اعلام اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۷۶ به مبلغ ۱۲۶ هزار و ۹۶۱ میلیارد ريال بحساب ۱۴ میلیون ۴۷۹ هزار و ۲۰۱ سرپرستان خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۰۳۹ نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانك عامل در سراسر کشور واریز می شود.