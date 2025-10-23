یارانه نقدی مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است. ‎

باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق اعلام اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۷۶ به مبلغ ۱۲۶ هزار و ۹۶۱ میلیارد ريال بحساب ۱۴ میلیون ۴۷۹ هزار و ۲۰۱ سرپرستان خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۰۳۹ نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانك عامل در سراسر کشور واریز می شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
وطن
۰۱:۳۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خدا ازتون نگذره من که هیچی ندارم یارانه منو قطع کردین دو کیلو میوه میشد خرید فقط
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سلام چرا یارانه معلمهای باز نشسته را قطع میکنید ولی یارانه نیروهای مسلح پا بر جاست چرا اینجا بازهم تبعیض قائل هستید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
چرا این ماه برای من واریز نکردن خیلی زیاده قطشم میکنم??
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
میزارن ساعات اخرین روز ماه یارانه را واریز میکنن انگار ارث پدرشون رو میخوان بدهند لااقل وسط هر ماه یارانه بی ارزش رو بدید
۰
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دهند یارانه ای از بهر نانم
که تا قوت ببخشند جسم و جانم
ولیکن قیمت نان بیشتر از آن
که یارنه نمی ارزد به یک نان
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دهک ما چهارهس ۸۰۰ واریز کردن در حالی که وام نداشتیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۴:۳۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سیستم دهک بندی ناعادلانه.با این دهک بندی یارانه بدست مستحق ش نمی رسد.فاصله فقیر و غنی خیلی داره زیاد میشه.نیاز به یک بازنگری اصولی تر در شیوه دهک بندی.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۱۴:۱۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
آخر یارانه ای که قرار بود همپا با تورم و افزایش حامل‌های انرژی سالیانه افزایش یابد جای منت پرداخت بر مردم جای چه صیقه ای است
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آزاد
۱۳:۲۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
خجالت بکشید پفیوزا یارانه دوزاری رو قطعش کردین در حالی که من دهک چهارم هستم ..
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ما دهک نهم قطع شده پرداخت نکردن
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سلام بر کشور فقیر پرور . آخه برین خجالت بکشین چطوری روتون میره به شعور ملت توهین کنین ،شما عمدا دارین به ملت توهین میکنین ، یک کیلو لوبیا شده ۴۰۰ هزار تومان یعنی ارزش یک ایرانی برای شما به قدر یک کیلو لوبیاست البته فقط سرمایه و ثروت ملی ایران و ایرانی برای شما ارزش داره نه ملت ایران
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
یارانه من رو هم نریختن همش دروغ میگن مثل حق اولاد که دو ماه شد از حقوقم کسر کردن خدا به دامون برسه میترسم کم کم حقوق رو هم قطع کنند
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
از 45 دلار بعد از 10 برابر کردن یارانه حالا 3 دلار پرداخت میشود .
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
شرمسارم ازینکه ایرانی هستم . با چشم میبینم که مسئولین براحتی آب خوردن برای خود ثروتها اندوخته اند و مردمم در صف نانی به گدایی میروند
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دولت عمدا با گدا پروری بدنبال ایجاد نارضایتی مردم است
۰
۲۴
پاسخ دادن
