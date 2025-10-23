شهردار عشق آباد از خرید تجهیزات جدید برای توسعه ناوگان خدمات شهری عشق آباد به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - معمارزاده شهردار عشق آباد با بیان این که تجهیز ناوگان خدماتی، عمرانی و امدادی، پشتوانه‌ای مطمئن برای مدیریت بحران‌هایی، چون سیلاب، زلزله و آتش سوزی خواهد بود و در عین حال کیفیت خدمات روزمره شهر را ارتقا می‌دهد، گفت: تنوع ماشین‌آلات جدید نشان‌دهنده نگاه چندلایه مدیریت شهری به نیاز‌های شهر است.

او در خصوص نوع ماشین آلات جدید افزود: این ناوگان شامل ماشین ۸.۵ تن جک آتش نشانی با تجهیزات و کامیون کمپرسی ۱۹ تن که به تازگی وارد حوزه موتوری شهرداری شده و دیگر ناوگان که شامل لودر ۵ تن، ماشین حمل متوفی (مجهز به سرد خانه)، دو دستگاه نیسان، بالابر و کامیونت تانکر است.

بیشتر بخوانید

معمارزاده در خصوص میزان اعتبار ناوگان جدید خدمات شهری، اظهار کرد: برای خرید ماشین آلات تخصصی و تجهیزات آن در حوزه‌های امداد رسانی، خدماتی و عمرانی، مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و این ناوگان در روز‌های آتی رونمایی خواهد شد.

شهردار عشق آباد تصریح کرد: در مجموع پیش بینی می‌شود که بزرگ‌ترین بسته توسعه ناوگان خدمات شهری در طول ادوار مدیریت شهری شهرداری عشق آباد به ارزش بالغ بر دویست و نود میلیارد ریال در عرصه خدمات شهری محقق شود.

تبادل نظر
