استاندار کردستان خواستار افزایش سهمیه استخدامی معلمان شد و گفت: مهر امسال با وجود کمبود معلم، هیچ کلاسی در استان بدون معلم نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسابهرامی- «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان در دیدار با «رضوان حکیم‌زاده» معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در سنندج، با بیان اینکه توجه ویژه رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش می‌تواند منشأ تحول در کشور باشد، اظهار کرد: نگاه بلندمدت دولت چهاردهم برای پیشرفت کشور از توسعه آموزش آغاز شده و نگرش رئیس‌جمهور به نظام تعلیم و تربیت همه‌جانبه و تحول‌آفرین است.

زره‌تن لهونی با اشاره به اینکه آبادانی کشور در گرو اصلاح و اجرای عدالت در نظام آموزشی است، افزود: دولت بستر‌های لازم برای تحقق این امر را فراهم کرده و همه را ملزم به تبعیت از این سیاست کرده است.

وی از روند رو‌به‌رشد شاخص‌های آموزشی در کردستان خبر داد و گفت: امیدواریم شاهد ارتقای این شاخص‌ها باشیم و با تمام توان از همه ظرفیت‌ها برای رشد و بالندگی حوزه آموزش و پرورش استفاده خواهیم کرد.

در ادامه، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برنامه‌های عملیاتی وزارتخانه برای ارتقای نظام آموزشی کشور را تشریح کرد و حمایت رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش را فرصتی طلایی برای تحقق عدالت آموزشی دانست.

حکیم‌زاده با قدردانی از جدیت استاندار کردستان در ارتقای شاخص‌های آموزش و پرورش استان بیان کرد: ارتقای نظام آموزشی، مهم‌ترین دغدغه دولت چهاردهم است و این اهتمام در کردستان نیز به‌وضوح مشهود است.

وی همچنین استاندار کردستان را نماد تحقق اعتماد دولت به جوانان نخبه دانست و از عملکرد استان در حوزه آموزش و پرورش تقدیر کرد.

توانمندسازی معلمان، توسعه فضا‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تحصیلی و تأمین و تقویت زیرساخت‌های آموزشی، از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

