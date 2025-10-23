شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری جشن قرآن در دبستان شهید کامیاب روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرآن کریم کتاب مقدس ما مسلمانان است و از جایگاه ویژهای برای ما مسلمانان برخوردار است. این کتاب آسمانی مملو از اصول و راهنماییهایی برای زندگی بهتر است که برای هر فرد در هر مرحلهای از زندگی کاربرد دارد و مسیر درست را به روشنی برای ما ترسیم میکند. به همین منظور والدین به دنبال بهترین روشها برای ایجاد علاقه و آشنایی عمیقتر فرزندان خود با این کتاب ارزشمند هستند.
در همین راستا دانش آموزان کلاس اولی دبستان شهید کامیاب در روستای ده محمد شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی با دلهای پاک و زمزمه آیات الهی، جشن قرآن را برگزار کردند و دلهای کوچک خود را با نور وحی و آیات الهی شکفتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی
