صنعت شترداری نسل به نسل در عشق آباد تداوم دارد و هم اکنون ۳۰۰ بهره بردار در حال توسعه این صنعت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اقلیم گرم و خشک شهرستان عشق آباد شرایط خوبی را برای پرورش شتر در این منطقه فراهم کرده است؛ صنعتی که نسل هاست در این شهرستان ادامه دارد.

در گذشته شتر‌ها در بیابان آزاد بودند، اما در حال حاضر به صورت نیمه صنعتی نگهداری می‌شوند.

حمایت از این صنعت در این خشکسالی‌ها می‌تواند شرایط اشتغال را برای جوانان فراهم کند.

یکی از شترداران این منطقه می گوید: شتر در برابر خشکسالی و مریضی ها مقاوم است.

بیشتر بخوانید

او ادامه می دهد: عشق آباد یکی از بهترین مناطق برای پرورش شتر است و یکی از دلایل این موضوع وجود خار و گز در کنار یکدیگر است.

احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عشق آباد گفت: در حال حاضر جمعیت شتر موجود در سطح شهرستان بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ نفر است.

او افزود: بیش از ۳۰۰ بهره بردار مستقیم این حرفه در شهرستان فعالیت می‌کنند.

احمدی عنوان کرد: بالغ بر ۲۰۰ تن گوشت شتر سالانه در سطح شهرستان تولید شود.

برچسب ها: پرورش شتر ، شترداری
خبرهای مرتبط
طرح ساربان یار در خراسان جنوبی به اجرا در آمد
از نبود کارخانه محصولات لبنی شتر تا حمایت از سرمایه گذاران
۳۵ کارگاه تکمیل زنجیره پرورش شتر در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آزادی ۱۰۳ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی
توسعه اشتغال در عشق آباد با حمایت از صنعت شترداری
هزینه کرد ۱۵۰ میلیارد ریالی برای توسعه ناوگان خدمات شهری در عشق آباد
۶ مصدوم در حادثه رانندگی محور شوسف - سربیشه
کسب ۳ مدال دیگر از سوی دانش آموزان خراسان جنوبی در المپیاد‌های علمی