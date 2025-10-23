صنعت شترداری نسل به نسل در عشق آباد تداوم دارد و هم اکنون ۳۰۰ بهره بردار در حال توسعه این صنعت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اقلیم گرم و خشک شهرستان عشق آباد شرایط خوبی را برای پرورش شتر در این منطقه فراهم کرده است؛ صنعتی که نسل هاست در این شهرستان ادامه دارد.

در گذشته شتر‌ها در بیابان آزاد بودند، اما در حال حاضر به صورت نیمه صنعتی نگهداری می‌شوند.

حمایت از این صنعت در این خشکسالی‌ها می‌تواند شرایط اشتغال را برای جوانان فراهم کند.

یکی از شترداران این منطقه می گوید: شتر در برابر خشکسالی و مریضی ها مقاوم است.

او ادامه می دهد: عشق آباد یکی از بهترین مناطق برای پرورش شتر است و یکی از دلایل این موضوع وجود خار و گز در کنار یکدیگر است.

احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عشق آباد گفت: در حال حاضر جمعیت شتر موجود در سطح شهرستان بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ نفر است.

او افزود: بیش از ۳۰۰ بهره بردار مستقیم این حرفه در شهرستان فعالیت می‌کنند.

احمدی عنوان کرد: بالغ بر ۲۰۰ تن گوشت شتر سالانه در سطح شهرستان تولید شود.