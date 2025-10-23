معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در بازه مهر ۱۴۰۴ بیش از ۲۳ هزار وسیله نقلیه در پایتخت توسط پلیس نامحسوس اعمال قانون شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با استناد به تبصره ۳ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: در تهران از ابتدای سال تا کنون ۲۰۰۰ نفر بازرس نامحسوس جذب شده‌اند و (در بعضی از محل‌هایی که دوربین وجود ندارد و پلیس در صحنه حضور ندارد) با رصد و پایش انواع و اقسام تخلفات و با ارائه گزارشات به موقع و قانونی به پلیس راهور در بحث اعمال قوانین و مقررات و نظم بخشی به تردد خودرو‌ها در معابر به پلیس راهور تهران بزرگ کمک شایانی نمودند.

کشیر در خصوص اقدامات پلیس نامحسوس افزود: بیش از ۲۳ هزار فقره اعمال قانون در مهر ماه ۱۴۰۴ توسط همکاران ما در پلیس نامحسوس انجام شده است.

سرهنگ کشیر گفت: تمام برخورد‌هایی که توسط پلیس محسوس صورت می‌گیرد؛ پلیس نامحسوس هم می‌تواند برخورد لازم، بجا و شایسته را با تمامی تخلفات مرتکب شده توسط رانندگان خاطی انجام دهد. علی الخصوص برخورد با تخلفات شبانه، حادثه ساز و …

که با شدت و حدت بیشتری در دستور کار پلیس نامحسوس هم قرار دارد.

وی ادامه داد: زمانی که راننده‌ای تخلفی را مرتکب می‌شود و تصادفی صورت نمی‌پذیرد به جرات می‌توان گفت که شانس با او همراهی بوده است؛ اما امکان ندارد راننده‌ای تخلفی را انجام بدهد؛ مخصوصا تخلف حادثه ساز و اینکه تصور شود؛ جان سالم از آن تصادف به در می‌برد و منجر به بروز تصادف نخواهد شد؛ بعضی از رانندگان به زعم و تصور خودشان که تخلف شبانه با توجه به اینکه پلیس کمترحضور دارد، رصد و ثبت و ضبط نخواهد شد؛ خیر اینچنین نیست؛ بلکه همه نوع تخلفات، مخصوصا تخلفات حادثه ساز توسط پلیس نامحسوس در تمامی معابری که در سطح شهر تهران وجود دارد، در حال رصد، پایش و کنترل هستند؛ چه در معابر اصلی و چه در معابر فرعی و در چارچوب قوانین و مقررات اعمال قانون‌های لازم را انجام خواهند داد.

