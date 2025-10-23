مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی از آزادی ۱۰۳ زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای سال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - حسین پور مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۰۳ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

او افزود: از این تعداد زندانی آزاد شده، ۹۷ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده‌اند.

حسین پور عنوان کرد: کل مبلغ بدهی این زندانیان ۲۵۷ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۰۸ میلیارد تومان گذشت شاکی اخذ شده، ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آورده مددجویان بوده، ۱۳۲ میلیارد تومان اعسار بوده، ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک ستاد دیه کشور و استان بوده و ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات قرض الحسنه برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی ادامه داد: هم اکنون ۹۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان زندانی هستند که ۵۳ نفر بدهکار مالی بوده و ۳۷ نفر به خاطر مهریه در زندان هستند.