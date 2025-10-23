رئیس‌جمهور گفت: تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، با مسعود پزشکیان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در ابتدای این دیدار، نمایندگان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، گزارشی تفصیلی از فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های عضو در راستای اجرای طرح‌های کلان دولت، از جمله رفع ناترازی انرژی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه عدالت آموزشی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ارائه و در ادامه نیز به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی این صنعت راهبردی در بخش خصوصی پرداختند.

رئیس‌جمهور در این جلسه، اقدامات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های پتروشیمی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی را شایسته تقدیر دانست و با اشاره به اهمیت راهبردی این صنعت در اقتصاد ملی، اظهار داشت: توسعه نامتوازن و بارگذاری‌های غیرکارشناسی در برخی استان‌های بزرگ، از عوامل اصلی ایجاد ناترازی‌های کنونی در حوزه انرژی است. دولت با جدیت درصدد جبران این ناترازی‌هاست و تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، به‌ویژه واحد‌های پتروشیمی، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

پزشکیان با تأکید بر سیاست تعامل مستمر دولت با بخش خصوصی، افزود: تعامل با فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی از سیاست‌های اصلی دولت است. در همین راستا، تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در تحقق واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی گفت: دولت آمادگی دارد در قالب مدل‌های متنوع از جمله واگذاری مدیریتی، واگذاری سهام و مشارکت در مدیریت، تعامل مؤثری با بخش خصوصی برقرار کند تا زمینه تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به نشست اخیر جمعی از کارآفرینان با رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: در آن نشست، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح شد و رئیس قوه قضائیه نیز آمادگی دستگاه قضایی را برای تسهیل امور بخش خصوصی اعلام کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت جایگاه تجار، صنعتگران و بازرگانان در پویایی اقتصاد کشور گفت: باور من این است که هیچ‌یک از ارکان کشور پابرجا نخواهد ماند مگر با تقویت و پایداری تجار و بازرگانان. حقیقت آن است که دولت را نمی‌توان تنها با درآمد نفت اداره کرد، بلکه تجارت، صنعت و تولید موتور واقعی اقتصاد کشورند و دولت این باور را در ساختار خود نهادینه و تحقق خواهد بخشید.

رئیس‌جمهور اهتمام دولت را در رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، به‌ویژه فعالان حوزه پتروشیمی، جدی دانست و خاطرنشان کرد: حل مشکلات این بخش از اولویت‌های دولت است و در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا مقررات، حتماً اقدامات لازم انجام خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، صادرات محصولات پتروشیمی ، دولت چهاردهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
تیم تخصصی یعنی منظورتون دوستان هستند دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
صادرات مهم نیست مهم آن هست که اگر یک دلار صادر می شود به اندازه یک دلار کار عمرانی در کشور انجام شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
همین که میگید تیم تخصصی یعنی رانت یعنی دکل نفتی یعنی خاوری یعنی کرسنت یعنی مرجانه شیخ الا سلامی یعنی چای دبش . تنمون میلرزه . تورا به خدا شما هیچ کاری نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دکتر بهتر است این محصولات پتروشیمی را در کشور به کالای نهایی تبدیل کرد که مشکل اشتغال و ارز کمتر باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اسناد قرارداد کرسنت را شفاف کنید حال که ایران را محکوم کرده امارات و آقایان مسئله قضایی را در حد مناظره جلوه می دهند تا متخصصان بررسی کنند. تیم مهدی هاشمی و صادرات گازتان را فراموش نکرده ایم ،دست آقازاده های فاسدتان را از ثروت ملی کوتاه کنید
