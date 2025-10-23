آمادگی بالای مرزبانان ایران برای تأمین امنیت مرزها

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی، شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق مرزی گلستان که با هدف بررسی وضعیت امنیتی و عملیاتی در مناطق مرزی این استان انجام شد، ضمن ابراز رضایت از همکاری‌های نزدیک و تعامل مودت‌آمیز بین مرزبانان ایرانی و همتایان آن‌ها در طرف مقابل، گفت: تعامل بسیار خوب بین مرزبان‌ها برقرار است و تبادل تجاری در پایانه‌ها و دروازه‌های مرزی به صورت فعال ادامه دارد.

وی افزود: این تعامل مثبت و دوستانه، مدیریت مرزها را تسهیل کرده و باعث افزایش امنیت و رفاه در این مناطق شده است.

وی همچنین با اشاره به اقتدار و توانمندی‌های مرزبانان ایرانی اظهار داشت: در این سفر فرصت داشتم از نزدیک مرزبان‌های خودمان را ببینم که با اقتدار، مهارت‌های فنی بالا و آمادگی کامل، در کنار تعامل بسیار خوب با همکاران مرزبانی طرف مقابل، وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند.

جانشین فرمانده ناجا به ارتقای امکانات و تجهیزات مرزبانی اشاره کرد و افزود: در چند سال اخیر تلاش شده تا با به‌کارگیری فناوری‌های روز و تجهیزات پیشرفته، کنترل و پایش مرزها به شکلی دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر انجام شود.

سردار رضایی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همراهی مرزنشینان مناطق مرزی، یادآور شد: مرزنشینان در حوزه‌های مختلف همکاری‌های قابل توجهی دارند که فراتر از فعالیت‌های مرزبانی است و این همکاری‌ها موجب تقویت امنیت و توسعه پایدار در منطقه می‌شود. نقش مردم محلی و مرزنشینان در ایجاد آرامش و ثبات در این مناطق بسیار مهم و ارزشمند است.

وی تأکید کرد که استمرار تعاملات مثبت و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ضامن حفظ امنیت مرزها و توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود و نیروی انتظامی با اقتدار و آمادگی کامل در کنار مرزنشینان به تأمین امنیت مرزها ادامه خواهد داد.

منبع: ایرنا