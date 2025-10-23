رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری یک تیم کلاهبرداری دو نفره که با جعل لوگوی صرافی‌های معتبر در تلگرام بیش از ۲۰ کانال را مدیریت می‌کردند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند قصد خرید ارز در فضای مجازی را داشته‌اند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

این مقام انتظامی افزود: شکات در ادامه اظهارات خود گفتند در فضای مجازی به دنبال یک صرافی معتبر بودند تا بتوانند به سرعت ارز مورد نظرشان را خریداری کنند که در جست‌و‌جو‌های خود با تعدادی صرافی تلگرامی که مدعی بوده در کمترین زمان عملیات تبدیل ارز را انجام می‌دهد آشنا می‌شوند و با اعتماد نابجا و بدون اطلاع از هویت گردانندگان آن مبالغی را جهت خرید ارز واریز می‌کنند و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این پرونده تاکنون بیش از یکصد نفر شاکی از سراسر کشور دارد و تعداد شکات همچنان نیز در حال افزایش است افزود: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص کلاهبرداری به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا با ارائه رسید جعلی توسط متهم اقدام به ارسال ارز برای وی نموده‌اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.

سردار معظمی گودرزی بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیادان اینترنتی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین اعتراف کردند با ایجاد کانال‌های تلگرامی و استفاده از لوگوی صرافی‌های معتبر اعتماد مردم را جلب می‌کردند و با ترفند‌های مختلف و مهندسی اجتماعی مردم را ترغیب به خرید می‌کردند و معمولا معامله‌های با مبالغ پایین را بصورت کامل و لحظه‌ای انجام می‌دادند که فرد مراجعه کننده اعتماد کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه کانال‌های تلگرامی محل مناسبی برای خرید و فروش ارز نیست توصیه کرد: فریب تبلیغات دروغین وپر رنگ و لعاب فضای مجازی را نخورید و معاملات ارزی خود را از طریق صرافی‌های معتبر و حضوری انجام دهید و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بیچاره پلیس فتا . حتی اگر تبهکاران و کلاه برداران را بگیره و دستگیر کند ، قوه قضائیه با یه جریمه مختصر و با سرعت آزادشان می کنذ
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اصن معنی نمیده خرید فروش ارز خارجی در داخل،،هرکشوری اینکار جرمه‌و حبس داره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بابا کم فیلم بازی کنید شما بخدا روی هرچی دغل بازه کم کردید
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
زورشان به شاه دزدان نمی رسد آنوقت جوجه موجه ها را دستگیر می کنند واسه سرگرمی مردم دوزد اصلی مسولان هستند
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اگر دشمن وارد کشورم بشه و اموال و ثروت کشورم رو به تاراج ببرد ناراحت نمیشم چون خودم در مقابل دشمن نایستادم اما اگر ببینم مسئولین کشورم به بهانه خدمت رسانی دنبال اختلاس ، قاچاق ، رانت خواری ، دلالی و مردمم رو رها کردن آرزو میکنم که ای کاش هیچ وقت یک ایرانی نمیبودم.
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
کلا هیچ کسی نمیخواد در دولت قیمت دلار پایین بیاد چرا چون اینجوری دولت ضرر میکنه مردم هم به مشگل خوردن که خوردن به اونا چه ...به هر حال باید کسری بودجه یک جور جبران بشه ...در ضمن تحریم ها هم هییییییچ تاثیری نداشته هییییییچ
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
گیرم دستگیرم کردید!
بعدش قراره قیمتها درست شه؟
مثل اعدام سلطان سکه و کاغذ و چی و چی که همه چی درست شد
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
پلیس فتا هیچ اقدامی دربرابر کلاه برداران تلگرامی انجام نمیده.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
به نظر من پلیس فتا نباید هم کلاه برداری های تلگرامی و غیره را پیگیری کند اینها سکوهای خارجی هستن جوّ روانی بازار و اقتصاد را هم به هم می ریزند چرا باید فعالیت اقتصادی در این سکوهای خارجی صورت بگیرد
بنده نه تلگرام ، نه اینستاگرام نه ،واتس آپ ،هیچ کدام را ندارم و مشکلی هم ندارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
قوه قضاییه و پلیس در این مدت عملکرد بسیار ضعیفی داشته
و اراده ی جدی برای مبارزه نشون ندادن
به نظر من آقای اژه ای خسته اس و نیاز به استراحت داره
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۰۹:۴۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
پلیس فتا چرا کلاهبردارهای جعل مدرک که توی تلگرام فعالیت دارن رو دستگیر نمیکنه؟ بصورت باندی ریختن توی تلگرام و سر مردم ساده رو شیره میمالن.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
آقای پلیس چرا سر جوال رو گرفتین و چسبیدین ته جوال ؟ یعنی نمیدونین که تخلف ارزی در بالای کشور توسط دوتا تاجر ، آقا زاده و دلال گردن کلفت صورت میگیره ؟ چرا ریشه فساد رو اول خشک نمیکنین ، نکنه ....!!!! ارزهای دولتی ای که داده میشه به فلان تاجر و مسئول و بعد در بازار آزاد به فروش میره درحالیکه هیچ اجناسی وارد نمیشه برین اونارو بگیرین تا بدونیم واقعا در این کشور داره قانون به نفع عده ای خاص اجرا نمیشه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
فعلآ که خود بانک مرکزی دلار و طلا رو داره دلالی می‌کنه و بر همین اساس معیشت و سلامت روحی زن و بچه مردم شده بازیچه مسئولین.
۱
۶
پاسخ دادن
