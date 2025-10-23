رئیس پلیس فتا استان گیلان از فیشینگ با نماد‌های عجیب در کمین است خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ " امیر حسین نقی مهر " با اظهار داشت: در روز‌های اخیر پیام‌هایی با محتوای نامفهوم و کاراکتر‌ها و نماد‌های غیرمعمول در فضای مجازی مشاهده شده است. این پیام‌ها عمدتاً با هدف فیشینگ و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران ارسال می‌شوند و مجرمان سایبری با طراحی ظاهری شبیه پیام‌های رسمی، تلاش می‌کنند مخاطب را فریب داده و اطلاعات او را به دست آورند.
وی افزود: کاربران باید هر پیام نامتعارف یا حاوی نماد‌های عجیب را مشکوک تلقی کنند. پیام‌هایی که شامل کاراکترها، علائم و نماد‌های غیرمعمول هستند، معمولاً با هدف جلب توجه مخاطب و ترغیب او به کلیک روی لینک‌ها یا وارد کردن اطلاعات شخصی طراحی می‌شوند. هیچ‌گاه بدون بررسی، روی این لینک‌ها کلیک نکنید و پیش از هر اقدامی، هویت فرستنده را به دقت بررسی کنید. رعایت این اقدامات ساده، اما حیاتی، می‌تواند از وقوع خسارت‌های مالی و سرقت اطلاعات جلوگیری کرده و امنیت کاربران در فضای مجازی را افزایش دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت گزارش‌های مرتبط، شهروندان می‌توانند به وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه نمایند و همچنین، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به شهروندان است.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان 

برچسب ها: پلیس فتا ، گیلان
خبرهای مرتبط
رشت؛
استفاده 57درصدی بزهکاران سایبری از تلگرام
انتشار مطالب کذب مساوی یا 2 سال زندان
خرید اکانت بازی های آنلاین از پیام رسان ها ممنوع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رفع تصرف اراضی ملی در لنگرود
آخرین اخبار
رفع تصرف اراضی ملی در لنگرود
فیشینگ با نماد‌های عجیب در کمین است