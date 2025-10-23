باشگاه خبرنگاران جوان _ " امیر حسین نقی مهر " با اظهار داشت: در روز‌های اخیر پیام‌هایی با محتوای نامفهوم و کاراکتر‌ها و نماد‌های غیرمعمول در فضای مجازی مشاهده شده است. این پیام‌ها عمدتاً با هدف فیشینگ و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران ارسال می‌شوند و مجرمان سایبری با طراحی ظاهری شبیه پیام‌های رسمی، تلاش می‌کنند مخاطب را فریب داده و اطلاعات او را به دست آورند.

وی افزود: کاربران باید هر پیام نامتعارف یا حاوی نماد‌های عجیب را مشکوک تلقی کنند. پیام‌هایی که شامل کاراکترها، علائم و نماد‌های غیرمعمول هستند، معمولاً با هدف جلب توجه مخاطب و ترغیب او به کلیک روی لینک‌ها یا وارد کردن اطلاعات شخصی طراحی می‌شوند. هیچ‌گاه بدون بررسی، روی این لینک‌ها کلیک نکنید و پیش از هر اقدامی، هویت فرستنده را به دقت بررسی کنید. رعایت این اقدامات ساده، اما حیاتی، می‌تواند از وقوع خسارت‌های مالی و سرقت اطلاعات جلوگیری کرده و امنیت کاربران در فضای مجازی را افزایش دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت گزارش‌های مرتبط، شهروندان می‌توانند به وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه نمایند و همچنین، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به شهروندان است.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان