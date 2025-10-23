باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۲۳:۳۰ چهارشنبه ۳۰ مهرماه، فرمانده و نیرو‌های یگان و نیرو‌های حفاظتی، فرمانده عملیات یگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور، سرپرست و نیرو‌های سرجنگلبانی سلیاکتی و شرکت حفاظتی انارستان لاویج طی رصد اطلاعاتی و کمین شبانه در جریان انجام وظایف قانونی خود در جنگل الیمالات، توسط سودجویان ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفتند.

در این سوءقصد فرمانده عملیات یگان و نیروی حفاظتی یگان مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شدند.

برابر پیگیری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور، دادستان محترم شهرستان نور دستورات لازم را جهت شناسایی عامل یا عاملین این سوء قصد صادر نموده است.

منبع:روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ساری