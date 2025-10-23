افزایش تظاهرات ضد دولتی آمریکا در دوره ترامپ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631 \u062f\u0648\u0645 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u06f1\u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0631 \u0636\u062f \u0627\u0648 \u0648 \u062f\u0648\u0644\u062a\u0634 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0628\u0631\u067e\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n
روزی که کلیسا غذا میدهد .صف طولانی است
خیلی خیلی تحت فشاریند و وقت برای تظاهرات ندارند
اگر نه .نیمی از جمعیت برای تظاهرات میایند