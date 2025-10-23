باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افزایش تظاهرات ضد دولتی آمریکا در دوره ترامپ + فیلم

از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ نارضایتی‌ها از رئیس جمهور آمریکا و تظاهرات ضد دولتی رو به افزایش بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از مردم آمریکا بر ضد او و دولتش تظاهرات برپا کرده‌اند.

آغاز حیات جنین از لحظه شکل‌گیری ساختار ژنتیکی + فیلم
۲۵۹۹

آغاز حیات جنین از لحظه شکل‌گیری ساختار ژنتیکی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مردم آمریکا از ما هم بدبخت تر هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
با این اعتراضات مداوم باشد حتی نافرمانی‌های مدنی انجام بدهند باید این قلدور برکنار بکنند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مردم امریکا با بدبختی حقوق شون را به اخر ماه میرسانند
روزی که کلیسا غذا میدهد .صف طولانی است
خیلی خیلی تحت فشاریند و وقت برای تظاهرات ندارند
اگر نه .نیمی از جمعیت برای تظاهرات میایند
۰
۲
پاسخ دادن