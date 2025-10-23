۴۲ مورد تفکیک غیرمجاز زمین کشاورزی به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در شهرستان قائم شهر تخریب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از از دستور تخریب ۴۲ مورد پلاک تفکیک غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای دیوکلا سفلی، در این شهرستان خبر داد و گفت: این اراضی جمعاً به مساحت ۱۴ هزار مترمربع مورد تخریب واقع شد.

او افزود: این اقدام با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب، نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر توسط یک دستگاه لودر تخریب، انجام شد.

صفری اوریمی گفت: روند مقابله با تغییرکاربری، ساخت و ساز و تفکیک غیر مجاز اراضی کشاورزی با همکاری نیروی انتظامی در این شهرستان ادامه خواهد داشت و با متخلفین به شدت برخورد می‌شود.

او با اشاره به اینکه تفکیک زمین‌های کشاورزی و تغییرکاربری بدون مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع بوده است، افزود: در راستای حراست از اراضی کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و دخل و تصرف در اراضی کشاورزی که مانع از تداوم تولید محصولات کشاورزی شود با افراد خاطی برخورد می‌گردد.

صفری اوریمی با بیان اینکه اداره امور اراضی جهاد کشاورزی قائم شهر، نظارت بر ساخت و ساز‌های غیر مجاز را در سال جاری تشدید کرده است، گفت: پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز برای حفظ زمین‌های زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو در دستور کار قرار دارد.

