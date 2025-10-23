حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران همایش بین‌المللی علامه میرزای نائینی (ره)، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، علامه نائینی را از استوانه‌های رفیع علمی و معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتی ایشان گفتند: از جنبه تخصصی، خصوصیت برجسته مرحوم نائینی، شاکله‌سازی در علم اصول بر مبنای نظم فکری و علمی و نوآوری‌های قوی و پر تعداد ایشان است.

رهبر انقلاب، تربیت شاگردان برجسته را از دیگر ویژگی‌های علامه نائینی برشمردند و خاطرنشان کردند: خصوصیت برجسته دیگر که ایشان را در بین مراجع به شخصیتی استثنایی تبدیل می‌کند برخورداری از اندیشه سیاسی است که در کتاب ارزشمند و مهجور «تنبیهُ الاُمة» انعکاس یافته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی خواندند و افزودند: بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با برگزاری انتخابات به منظور نظارت و قانون‌گذاری است و اعتبار قوانین این مجلس نیز منوط به تأیید فقها و علمای برجسته دینی است.

ایشان چارچوب مورد نظر علامه نائینی یعنی تشکیل حکومتی اسلامی و مردمی را به تعبیر امروزی همان جمهوری اسلامی خواندند و در خصوص علت جمع‌آوری کتاب «تنبیهُ الاُمة» به دست خود میرزای نائینی گفتند: مشروطه‌ای که مرحوم نائینی و علمای نجف از آن حمایت کردند در واقع حمایت از برقراری حکومت عدالت و رفع استبداد بود و با آنچه انگلیسی‌ها در ایران به نام مشروطه ایجاد کردند که به اختلافات و وقایعی همچون به دار کشیدن مرحوم شیخ فضل‌الله نوری منتهی شد، متفاوت بود.

در این دیدار، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های همایش بین‌المللی بزرگداشت علامه نائینی بیان کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جمهوری اسلامی انشاالله با سلامتی رهبر به دست آقا امام زمان هر چه زودتر و همه ما زنان و مردان سرباز ایشان
۳۷
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
آقا جان سرت سلامت
۳۵
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
آقا سرت سلامت. خدا رو شکر می‌کنم که خداوند دشمنان ما رو احمق آفریده. خداوند بدخواهانتون رو نابود کنه.
۴۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
انشاالله
۱۳:۰۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
خداوند بدخواهانتون رو نابود کنه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
درود بر شرفت هموطن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
فدایی رهبرم هستم
۴۷
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جانم فدای آقا
۴۹
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۴۵
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
چرا ناشناس؟ اسم و فامیلتان
Iran (Islamic Republic of)
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ
۱۲:۰۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
خدا شما را برای نظام و آقا و امام عصر حفظ کند.
