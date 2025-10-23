وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد و گفت اقدامات انجام شده توسط پارلمان و خشونت شهرکنشینان، توافق صلح غزه را تهدید میکند.
اسرائیل روز چهارشنبه به پیشبرد دو لایحه در مورد الحاق کرانه باختری اشغالی رأی داد، تقریباً یک هفته پس از آنکه دونالد ترامپ توافقی را با هدف پایان دادن به جنگ دو ساله اسرائیل در نوار غزه تصویب کرد.
روبیو هنگام سوار شدن به هواپیمایش برای سفر به اراضی اشغالی، در مورد الحاق گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور روشن کرده است که این چیزی نیست که ما بتوانیم در حال حاضر از آن حمایت کنیم.»
او به خبرنگاران گفت: «اقدامات الحاق «برای توافق صلح تهدیدآمیز است. آنها یک دموکراسی هستند، قرار است رأی خود را داشته باشند و مردم این مواضع را اتخاذ خواهند کرد اما در حال حاضر، این چیزی است که ما فکر میکنیم ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.»
روبیو در پاسخ به سوالی در مورد افزایش خشونت شهرکنشینان افراطی اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری گفت: «ما نگران هر چیزی هستیم که تهدیدی برای بیثبات کردن آنچه که روی آن کار کردهایم، باشد.»
اما روبیو - آخرین بازدیدکننده عالیرتبه آمریکایی از اسرائیل پس از جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور - در مجموع نسبت به حفظ توافق صلح ابراز خوشبینی کرد.
روبیو گفت: «هر روز تهدیدهایی علیه آن وجود خواهد داشت، اما من واقعاً فکر میکنم که ما از نظر گرد هم آوردن آن از برنامه جلوتر هستیم و این واقعیت که ما این آخر هفته را پشت سر گذاشتیم، نشانه خوبی است.»
ایالات متحده حامی اصلی نظامی و دیپلماتیک اسرائیل است و روبیو تا همین اواخر از اظهارنظر در مورد اقدامات مهم الحاق که توسط متحدان راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، حمایت میشد، دوری میکرد.
اما تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی، که ایالات متحده برای تأمین نیرو و پول برای یک نیروی تثبیتکننده در غزه از آنها کمک میگیرد، هشدار دادهاند که الحاق کرانه باختری خط قرمز است.
منبع: خبرگزاری فرانسه