شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از افتتاح اولین و بزرگترین مجموعه ساحلی در روستای متی کلای شهرستان بابل استان مازندران در آینده ای نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امکانات ورزشی برای ایجاد یک جامعه سالم ضروری است. محیط‌های ورزشی، فضا‌های امن و قابل‌دسترسی را برای ورزش و شرکت در فعالیت‌های تفریحی فراهم می‌کنند و فعالیت بدنی و رفاه کلی جامعه را ارتقا می‌دهند. به همین منظوراولین و بزرگترین مجموعه ساحلی استان مازندران به زودی در شهرستان بابل در روستای متی کلا بابل افتتاح خواهد شد.
 این مجموعه ورزشی با قابلیت استفاده برای ورزش‌های ساحلی والیبال، فوتبال و کشتی در فاز نخست به بهره برداری می‌رسد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: امیر صالحیان - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: ورزش ساحلی ، مجموعه ورزشی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
دختران و پسران در تمام رویداد‌های ورزشی سهم مساوی دارند
دنیامالی در جلسه با ١٠ رئیس فدراسیون خبر داد؛
توسعه‌ ورزش‌های ساحلی، سیاست اولویت‌دار وزارت ورزش در دولت وفاق
اعلام برنامه‌های دهه فجر ۱۴۰۳ در استان هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش حقوق و مزایا درخواست معلمان شد
نیروهای شرکتی بانک ملی در انتظار تبدیل وضعیت
برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان
آخرین اخبار
افزایش حقوق و مزایا درخواست معلمان شد
نیروهای شرکتی بانک ملی در انتظار تبدیل وضعیت
برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان
درخواست تغییر تاریخ برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۵ به‌دلیل تداخل با امتحانات پایان‌ترم
پهن شدن فرسودگی آسفالت در معابر شهرهای آران و بیدگل و کاشان
مشکلات ۳۰ ساله ساخت و ساز تعاونی‌های ۳۳ گانه شمال شهر تهران از زبان شهروندخبرنگار
رنجش دانش آموزان روستای میدان از نا ایمن بودن مدرسه
ایثارگران همچنان در صف انتظار تبدیل وضعیت
افتتاح اولین و بزرگترین مجموعه ساحلی مازندران در روستای متی کلای بابل به زودی + فیلم
صدای دلنشین قرآن کریم در دبستان شهید کامیاب روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد طنین انداز شد