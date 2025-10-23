شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از افتتاح اولین و بزرگترین مجموعه ساحلی در روستای متی کلای شهرستان بابل استان مازندران در آینده ای نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امکانات ورزشی برای ایجاد یک جامعه سالم ضروری است. محیط‌های ورزشی، فضا‌های امن و قابل‌دسترسی را برای ورزش و شرکت در فعالیت‌های تفریحی فراهم می‌کنند و فعالیت بدنی و رفاه کلی جامعه را ارتقا می‌دهند. به همین منظوراولین و بزرگترین مجموعه ساحلی استان مازندران به زودی در شهرستان بابل در روستای متی کلا بابل افتتاح خواهد شد.

این مجموعه ورزشی با قابلیت استفاده برای ورزش‌های ساحلی والیبال، فوتبال و کشتی در فاز نخست به بهره برداری می‌رسد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: امیر صالحیان - مازندران

