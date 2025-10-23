ثبت نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران از امروز اول آبان ماه آغاز شد و علاقمندان می‌توانند در این رقابت شرکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران آغاز شده و تا ۳ آبان ماه ادامه دارد. این رقابت علمی در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

ترکیبیات مبحث مشترک در ریاضی، رایانه و هوش مصنوعی بوده که به دلیل کاربرد آن در ریاضیات و علوم کامپیوتر، در المپیاد‌های دانش آموزی و دانشجویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

این رشته در سطوح پایه به شمارش، گراف‌ها، بازی‌ها و معما‌های منطقی می‌پردازد و به همین دلیل در میان دانش آموزان دنیا محبوب بوده و نقش مهمی را در پرورش خلاقیت آنان دارد.

در سطوح پیشرفته‌تر، ترکیبیات در طراحی و بهینه سازی الگوریتم‌ها، رمزنگاری و دیگر کاربرد‌های علوم کامپیوتر نقش دارد، این علم با ظهور کامپیوتر‌ها گسترش چشمگیری یافت، چرا که الگوریتم‌های ترکیبیاتی پایه برنامه‌های کامپیوتری بوده و کامپیوتر‌ها نیز با قدرت محاسباتی خود به بررسی مسائل پیچیده‌تر ترکیبیات کمک کرده‌اند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

