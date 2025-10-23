باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیدری اناری صبح امروز در هفتمین جلسه شورای مدیریت منابع آب استان اردبیل گفت: متأسفانه علیرغم گذشت یکماه از سال آبی جاری بارشهای مناسبی در سطح استان اتفاق نیفتاده و بدون شک با روند فعلی در تابستان سال آتی با مشکل جدی در تأمین منابع آب شرب مواجه خواهیم شد.
او افزود: ورودی سدهای استان به دلیل نبود بارشهای مناسب بهشدت کاهشیافته است و این موضوع میتواند در کوتاهمدت هم در بخشهای مختلف تأمین آب، مشکلاتی را ایجاد کند.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر از حجم ۵۷۵ میلیون مترمکعبی سدهای استان، تنها ۲۹ درصد پرشدگی را شاهد هستیم، گفت: با روند موجود بارشها و نوع مصرف، بدون شک در آینده نزدیک هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی با مشکل مواجه خواهیم شد.
حیدری اناری با اشاره به وضعیت فوقبحرانی آبخوان دشت اردبیل تصریح کرد: آبخوان دشت اردبیل به طور متوسط ۱۴ متر افت داشته است و این دشت هم اکنون با کسری بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی مواجه شده است.
او اظهار داشت: باتوجهبه اینکه اجرای سیستمهای نوین آبیاری در اراضی پایاب چاهها در دشت اردبیل اجرا شده است ولی عملاً در صرفهجویی آب تأثیر مثبتی نشان نمیدهد و همچنان هیدروگراف دشت روند نزولی دارد، این موضوع با حضور کارشناسان آب و جهاد در کارگروهی مشترک عارضهیابی خواهد شد.
منبع: شرکت آب منطقهای