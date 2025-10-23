نمایش اقتدار، هماهنگی و استقامت در چهارمحال و بختیاری+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مانور امداد و نجات چندمنظوره با هدف ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، افزایش سرعت واکنش در شرایط بحرانی و تمرین سناریو‌های واقعی حوادث برگزار شد.

در این رزمایش، نیرو‌های امدادی از ارگان‌های مختلف از جمله جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، راهداری و سایر نهاد‌های خدمات‌رسان حضور فعال داشتند.

سناریو‌های متنوعی همچون زلزله، تصادف زنجیره‌ای، سقوط از ارتفاع، امداد کوهستان و نجات مصدومان از زیر آوار به‌صورت میدانی اجرا و ارزیابی شد.

چهارمحال و بختیاری به‌عنوان بام ایران، همواره پیش‌قراول در اجرای برنامه‌های امدادی و ارتقای آمادگی در برابر بحران‌ها بوده است و این مانور، جلوه‌ای از همبستگی و استقامت مردم و دستگاه‌های استان است.

رزمایش «استقامت بام ایران» نشان داد که چهارمحال و بختیاری نه تنها در ارتفاعات جغرافیایی، بلکه در قله آمادگی و همدلی نیز جایگاهی ویژه دارد.

در ادامه بیننده لحظاتی از برگزاری این مانور باشید.