باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی گفت: پیرو دریافت گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در روستای قلچقلو واقع در بخش مرکزی مشگین شهر، تیمی متشکل از فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اداره کل و ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر جهت بررسی موضوع و در اسرع وقت در محل مورد نظر حضور یافتند.

او افزود: ماموران مشاهده می‌کنند یک قلاده خرس قهوه‌ای جنس نر بالغ هنگام ورود به باغ، در سیم خاردار حصار اطراف باغ از ناحیه دست چپ گرفتار و قادر به نجات خود و خروج از باغ نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: جهت نجات و رهاسازی و حفظ جان خرس و با هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت محیط طبیعی، یگان حفاظت محیط زیست، اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل و راهنمایی دامپزشک سازمان، دوز دارویی مناسب جهت بیهوشی با سلاح و پیستول بیهوشی آماده شد که پس از عملیات تزریق داروی بیهوشی با استفاده از دارت‌های بیهوشی، در نهایت خرس مذکور بصورت کامل بیهوش شده و پس از معاینه و اطمینان از بیهوشی و اقدامات مقید کردن و بستن چشم حیوان، اقدام به نجات و رهاسازی خرس از طریق بریدن سیم خاردار شد.

سفیدی ضمن تقدیر از تلاش محیط بانان، همیاران و ساکنان محلی برای نجات جان این گونه‌ی در معرض خطر انقراض افزود: این عملیات شبانه حدود ۵ ساعت به طول انجامید و خوشبختانه خرس قهوه‌ای پس از هوشیاری کامل به زیستگاه خود برگشت.

منبع: صدا و سیما