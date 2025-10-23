سنای آمریکا بار دیگر به لایحه بودجه مصوب مجلس نمایندگان برای بازگشایی دولت فدرال رأی منفی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سنای ایالات متحده لایحه بودجه مورد حمایت مجلس نمایندگان را رد کرد و دوازدهمین تلاش ناموفق برای پایان دادن به تعطیلی دولت را رقم زد.

قانون‌گذاران با ۵۴ رأی موافق در مقابل ۴۶ رأی مخالف، به پیشنهاد جمهوری‌خواهان که به دنبال تمدید بودجه فدرال تا ۲۱ نوامبر بودند، رأی منفی دادند.

رهبران جمهوری‌خواه اعلام کردند که ممکن است این لایحه را دوباره در اوایل پنجشنبه مطرح کنند.

تعطیلی دولت ناشی از شکست کنگره در دستیابی به توافق بر سر قانون تامین مالی است که نتیجه اختلافات بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بند‌های اصلی هزینه‌ها به‌ ویژه در بخش مراقبت‌های بهداشتی است. مذاکرات بین دو طرف همچنان متوقف مانده و در این میان، اتهامات سیاسی در مورد مسئولیت بحران و طولانی شدن آن بین دو حزب رد و بدل می‌شود.

بر اساس قوانین آمریکا، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کارکنانی که وظیفه حفاظت از جان و مال را دارند، در طول دوره‌های تعطیلی به کار خود ادامه می‌دهند. از این افراد موقتا خواسته می‌شود بدون دریافت حقوق کار کنند و قرار است پس از حل و فصل بحران مالی، مطالبات آنها پرداخت شود.

منبع: هیل